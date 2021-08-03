Шамурза Борукулов: «По-настоящему желающий развития страны должен отложить все дела и первым делом привести Бакиева»

Бишкек, "Саясат. kg". По-моему на сегодняшний день нашему президенту нужен Бакиев.



— Что вы можете сказать по текущей экономической ситуации?

— Пока что трудно говорить что-то про экономическую ситуацию в нашей стране с таким размахом коррупции. Тем не менее грех жаловаться на сегодняшнее положение после происходивших в последние 11 лет грабежей в нашей стране, воровство, криминальное управление, после всех преступлений против государства и народа, превращения страны в бандитскую не считающегося с законом Временным правительством. Как бы там ни было, сегодняшняя власть старается работать. По известным причинам хромет кадровый вопрос, потому что сейчас трудно найти незапятнанного человека, а у молодых кадров знания ограничены или скудные. Сейчас во властных структурах, парламенте сидят люди с уровнем знаний обычного человека, так что трудно ожидать от них новшеств. Деньги у них есть, ума не хватает.

По-моему на сегодняшний день нашему президенту нужен Бакиев. Именно Бакиев, который показал себя сильным управленцем и хозяйственников. Других людей я не вижу. Человек, который по-настоящему желает развития страны, должен отложить все дела в сторону и привести Бакиева. Только дураки не хотят признавать, что Бакиев без вины находится на чужбине.

— Как нам обуздать взлетевшие цены?

— Проблема снова упирается в экономику и слабость кадров. Кроме того, у нас есть возможности выращивать отечественные картофель, морковь, лук, производить другие продовольственные товары, а не разводить руками и уповать на правительство. Дороговизна наблюдается во всех странах.

— По вашему мнению, каково положение инвесторов в горнорудной отрасли?

— На этот вопрос ответить трудно, раз не являешься специалистом. Но могу сказать, что должен быть контроль над Болтуруком, которому всецело доверили «Кумтор», Акылбеком Жапаровым. «Алое быстро линяет», как говорится, постоянные дифирамбы в адрес Болтурука порождают подозрения. Где раньше был этот человек? Патриотическое чувство в нем проснулось только сейчас? Нет человека, который бы не знал об аппетитах Акылбека Жапарова. Не доверили ли волку стеречь овец? Этот вопрос президенту стоит взять на свой контроль. Мы сейчас верим только Садыру Жапарову, дойди до такого состояния, что обжегшись на молоке, дуем на воду.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org