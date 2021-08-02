Аскар Акаев доверяет Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву

В страну вернулся Аскар Акаев.
Пока отечественные либералы и оппозиционеры упражнялись в остроумии в социальных сетях по поводу совместного отдыха президента Садыра Жапаров и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, случилась самая большая политическая сенсация последних нескольких недель. В страну вернулся Аскар Акаев.
После "тюльпановой революции" и его бегства в 2005 году никто даже и представить не мог, что когда-нибудь при своей жизни первый президент нашей республики ступит на родную землю. Это все-таки случилось.
И это говорит, в частности о том, что Аскар Акаевич доверяет действующей сегодня в Кыргызстане власти. Каковы бы ни были условия и гарантии, предоставленные ему Садыром Жапаровым, они сработали.
Очевидно, что Аскар Акаев приехал в КР, потому что не боится. Не боится в первую очередь беспредела со стороны руководства КР, каковой ему непременно обеспечили бы Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев и, думается, даже Сооронбай Жээнбеков.
Своим прилетом первый президент четко дал понять, что с нынешней властью Кыргызстана можно иметь дело. И этот сигнал, думается, получили многие политики и общественные деятели, в Кыргызстане и в мире.
Ведь можно по-разному относиться к Аскару Акаевичу, но его интеллект несомненен. Да, он не справился с работой президента, вверг страну в диктатуру и коррупцию. Однако Акаев - признанный ученый, представитель самой первой и настоящей элиты независимого Кыргызстана. Его мнение ценно – и, очевидно, он считает, что Садыр Жапаров и его команда могут объективно разобраться в ситуации с Кумтором (как утверждается, Акаев вернулся в КР как раз для того, чтобы сотрудничать с властями по делу о Кумторе – авт.).
Надо отметить, что такого весомого подтверждения своего авторитета власти КР еще ни разу не получали. Причем, сегодня стало понятно, что в попытках обеспечить консолидацию общества и восстановить историческую справедливость, нынешний президент и его команда готовы сделать многое. Даже то, чего не удавалось никому до них.
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