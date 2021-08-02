Артур Медетбеков, бывший заместитель председателя ГКНБ: «Давайте усилим военнослужащих, технику, направив в южное направление»

А.Медетбеков: Вместе с тем таджикская армия удивила соседние государства, как бы угрожая «наша армия сильна, всех поставим на место, но против ближних государств силу не используем».

— Артур мырза, как кыргызы говорят, всякое может случиться в жизни. Предполагается, что на кыргызско-таджикской границе снова может возникнуть конфликт, превратиться в войну. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом?

— В последнее время в Центральной Азии произошло множество конфликтов между государствами в спорах за землю, воду. Из-за этого многие граждане попали в беду, погибли, военнослужащие джигиты застрелены. Поскольку нет единой позиции у глав стран и комиссий в сфере межгосударственных границ при делимитации и демаркации, происходят споры, достигшие своего апогея, в апреле нынешнего года имела место 2-3-дневная война.

Всем нам известно, вследствие агрессивных действий под руководством высших военачальников таджикского государства против нашего мирно живущего народа сожжены дома, погибли невиновные граждане.

После этого встречались и президенты. Может быть, не смогли прийти к единому мнению, мы далеки от утверждения «в общем-то нет диаметральной противоположности».

Кроме того, талибские военные, боевики продемонстрировали Таджикистану, Узбекистану очень сильную угрозу, захватили многие посты на границе, создают опасное положение.

Немного позже таджики создали оперативный штаб, так как являются членом ОДКБ, успели объявить на весь мир «мы собрали 200 тысяч человек к военной ситуации». Пока неизвестно, сколько правды в этом.

Вместе с тем таджикская армия удивила соседние государства, как бы угрожая «наша армия сильна, всех поставим на место, но против ближних государств силу не используем».

Кроме того, из нашего государства вынуждены уезжать таджикские граждане, студенты. Потому что пришел такой приказ.

- К каким действиям должна перейти наша сторона?

- В любом случае мы, кыргызское государство для сохранения своих пограничных участков, целостности государства должны быть готовы к даче устойчивого ответа обстоятельствам, всегда происходящим в том регионе.

Для этого необходимо увеличить погранзаставы на приграничных участках в Баткенском, Лейлекском районах, Чон-Алайской долине. Правильней направить своих военнослужащих, технику в южном направление, усилить их.

Необходимо не прекращать все действия для решения вопросов с ближними соседними государствами дипломатическим, мирным путем в течение короткого времени. Сейчас положение таково, надо уделять пристальное тщательное внимание на провокации, конфликты, стараясь не обострять, чтоб не вспыхнула война.

— А что, если сложится обстоятельство для возникновения войны?

— Прежде всего, информационное пространство крайне важно, надо предоставлять доказанную, точную информацию, показывать всему миру, кто и какую агрессию совершает к нашему государству. Помимо военной техники, солдат следует вести с местным населением работы по подготовке, разъяснительные работы.

В случае неожиданного изменения ситуации создать оперативный штаб, с какой целью, на каком уровне вести эвакуацию. Надо создать условия для ведения единой согласованной работы.

— Какую оценку дает то же таджикское государство или другие, нашему информационному пространству?

— Известно, вышеозначенные государства уже давно следят за каждой выходящей у нас информацией, принимают соответствующие меры, создают специальные отделы, работают чрезвычайно сильно.

Поэтому при создании опасного положения нашим правильней не проиграть в информации. Встречаются случаи, когда, желая «сделаем сенсацию» некоторые непонимающие негодяи неправильно анализируют, обсуждают. Вот этого необходимо опасаться.

Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.2, gezitter. org