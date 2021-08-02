Сможет ли заработать смешанная система?

Мысли о парламентских выборах

По неточной информации, 31 октября этого года пройдут парламентские выборы по смешанной системе. Согласно новому Основному закону, в составе Жогорку Кенеша будет 90 депутатов, 55 из них придут избранными по партсписку, 35 по одномандатным округам.

Выборы по такой смешанной системе в Кыргызстане проводились около 10 лет раньше. В какой мере они себя оправдали? Это вопрос, требующий отдельного исследования.

Но думаю, не вызовет спора при сравнении с выборами парламента по партспискам, что мажоритарная система формирования парламента в десять раз лучше.

Потому что опыт подтвердил: при пропорциональной системе в парламент приходят подозрительными путями большие богачи, которые не то чтобы выступать перед народом, даже рта не открывают в парламенте, боятся своей тени.

К тому же у нас партии не основаны на идеологии, похожи на акционерные общества денежных людей, поэтому в народе у них совсем нет политического авторитета, влияния. Мы видим, кто выплатит несколько сот тысяч долларов членского взноса в партию, считающуюся влиятельной, тот и становится депутатом.

Выборы по одномандатным округам создают условия для прихода в парламент депутатов даже с малыми деньгами, но с харизмой, отличающихся красноречием. Или же парламент резко улучшается в качественном отношении.

Немало как хвалящих, поддерживающих выборы по новой системе, так и критикующих. Политолог Марс Сариев похвалил выборы по смешанной системе как приводящую к балансу золотую середину, самым оптимальным вариантом. Было раньше и в дальнейшем будут те, кто любые инициативы власти хвалят, одобряют. Реверанс вышеприведенного политолога – один из них.

Потому что парламент в период 1995-2005 годов сформированный на выборах по смешанной системе, не смог полностью показать себя с хорошей стороны. Только благодаря наличию в те времена таких авторитетных харизматичных личностей как А.Масалиев, А.Мадумаров, О.Текебаев, А.Бекназаров, народ много ли, мало ли верил парламенту. К сожалению, сейчас мало таких авторитетных харизматичных личностей.

По сравнению с прежними временами в регионах увеличилось количество денежных людей, способных незаконными путями оказывать воздействие на итоги выборов. Сейчас в каждом регионе есть свои куркули, ОПГ. Некоторые из них финансируют одну партию, продвигают, могут довести до приза. Парламентские выборы октября прошлого года подтвердили, что у них хватит для этого возможностей. Если они примут участие и в этих выборах, то из одномандатных округов могут быть избраны одни региональные богачи, представители ОПГ.

У нас недостаточно политической культуры не то что у избирателей, а даже у большинства лидеров партий. Откуда взяться политической культуре, когда каждый богач создает свою партию для защиты собственного бизнеса, сокрытия следов своих деяний.

Политика, партийное строительство – удел не богачей, а политических фанатиков. В развитых демократических странах так. Партии создают упорные личности, рожденные для борьбы, с достаточным образованием, опытом, а богачи в соответствии со своими интересами финансируют их.

Поскольку у нас понятие партия ассоциируется с закрытым акционерным обществом, то партии, общая политическая система не развиваются, а наоборот, превращаются в ее пародию. В таких условиях вполне возможно, что и новый парламент уподобится прошлым парламентам в качественном отношении, как говорил бывший премьер-министр России В.Черномырдин «хотели как лучше, получилось как всегда».

Но что нам делать, если таков наш ум, уровень? Надо двигаться вперед, даже не имея особой надежды, мечты, провести очередные парламентские выборы. Если они пройдут открыто, чисто – это уже большая победа, станет большим шагом вперед.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.5, gezitter. org