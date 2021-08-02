Шамурза Борукулов, гражданский активист: «Похоже, дело неважное у Текебаева, если сам не может говорить, запустил в дело никудышных»

Ш.Борукулов: Кем себя возомнил этот не умеющий подтереть нос тип?



— Шамурза байке, какой политик может написать для выступления Тилека Токтогазиева слова сплошь из интриг, с нападками на двух друзей?

—Текебаев «диктовал», Токтогазиев стал торчащим «Чокчолой баатыром», объявленные им народу болтливые слова у любого человека вызывают раздражение. Кем себя возомнил этот не умеющий подтереть нос тип?

Вчера Токтогазиева официально приняли в партию «Ата Мекен», озвучили народу, его и без того вздернутый курносый нос еще больше вздернулся к небу.

За то, что приняли в партию, Текебаев ночью составил текст против Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, велел Токтогазиеву зачитать.

Видно ведь по словам текста, стилю, смыслу, смешанному с очень большой интригой до каждой точки, это текебаевское.

— Почему Текебаев «ртом» Токтогазиева начал озвучивать слова, оскорбляющие двух друзей?

— Приближаются дни, уносящие сон Текебаева. Наш президент подписал закон, заставляющий прижать хвост НПОшников. Западные щенки наподобие Текебаева теперь начнут считать приемы еды.

К тому же в скором времени проверят преступления стервятников Временного правительства, начнут всплывать на свет их зловонные гниющие грязные дела. Вот почему Текебаев, Отунбаева и другие истинные враги кыргызского народа не могут усидеть спокойно, могут пойти на различные подлые дела. Поэтому и начали распространять такую информацию.

— Как прокомментируете претензию Тилека Токтогазиева: «Ташиев и Жапаров не могут поделить власть между собой, закружилась голова и у находящихся в их окружении людей»?

— Кто жаловался Токтогазиеву «у нас закружилась голова»? Если не сможете назвать имена и показать лица жалующихся людей, то таким болтливым сказкам вас обоих с Текебаевым не поверит даже бездомная собака на улице.

Судя по тому, что интриган Текебаев с летящей пылью изо рта, не дающий никому говорить, не может сам сказать, а выставил вперед такого никудышного как ты (Токтогазиев) «жетим жугурук» и велит говорить, тогда его дело очень плохо, похоже. Пусть всегда так будет.

Ташиев и Садыр Жапаров из друзей, дружбой которых восхищается каждый человек. Они пережили трудности, мучения на пройденном пути, ты лысая блестящая голова не сможешь пройти, приди в жизнь хоть десять раз.

— Какой ответ дадите на его слова «один из двух друзей должен уйти из политики»?

— Тилек, два друга не из таких людей, как твой Текебаев, сегодня говорит, а завтра отказывается. Они держащие свое слово джигиты, любящие кыргызов патриоты, они из героев-баатыров, посвятивших свои жизни кыргызскому народу.

Твой Текебаев очень сильно грохотал: «По Дача-СУ есть все доказательства на Атамбаева, груз атамбаевский. Объявлю импичмент». И попал в тюрьму. В тюрьме над его головой была камера, записывала все вплоть до того, что ел, что делал. Он видел плохие дни, лежа там 3 года.

Не мог присоединиться к народу, как Садыр Жапаров. И это записанный на совести Текебаева большой минус. После выхода из тюрьмы ходит, будто стесняется называть Атамбаева. Как будто Атамбаев вселил в него страх.

Два друга не будут спорить за власть. Для нас, простого народа, президент Жапаров и глава ГКНБ Ташиев — неделимый один человек. Не хлопочите в мучениях, мол, покажем их плохими друг другу.

Потому что эти двое хорошо знают, чему подвергнут кыргызский народ в случае разлада их отношений. А мы принимаем их двоих как одно целое, одинаково поддержим.

— Бывший министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев сказал же вроде: «Два друга превратились в двух великанов, и систему правления государства Кыргызстан совсем разрушат»?

— Ни у кого нет сомнения, что это слова Текебаева. Во-первых, систему правления Кыргызстана уничтожил Текебаев. Ради их собственных личных интересов написал Конституцию. Собираясь превратить в бизнес, с помощью партийной системы немерено брал средства. За 30 лет погрузивший страну в болото, сделавший народ бедным и вынудивший народ рассыпаться и бродить по миру Текебаев — и есть ли у него право вмешиваться в сегодняшнюю Конституцию, систему правления, и вообще в правление Жапарова?

Во-вторых, что плохого, если два друга превратятся в двух великанов? Это будет вершиной крепости дружбы, твердости джигитов, болеющего за кыргызский народ патриотизма. Тем более, если двух друзей поддерживает весь кыргызский народ, превратятся же в великанов. Нам нужно именно это.

В места, куда приходят Ташиев, Жапаров, народ весь поднимается и оказывает уважение и почет. Ну а в месте, где побывал Текебаев, он получил пощечину от старухи и вернулся, если он забыл, то не забыли мы, которые смотрели и видели.

Текебаев не может сравниться даже с тенью двух друзей. Правильно, как говорится, у плохого дела бывает длинная тень, тень преступлений Атамбаева, Отунбаевой, Текебаева черным-черная и до сих пор накрывает кыргызский народ, и останется в истории.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.3, gezitter. org