Эсенгул Исаков, экс-депутат: Ни президент, ни депутаты не сказали о моем предложении о том, чтобы все 90 депутатов работали сессионно, без зарплаты

Поэтому своё предложение по конституционному закону я направил письменно.
— Мое предложение по парламентским выборам я ещё в начале июне направил в письменном виде президенту КР и депутатам ЖК. Однако до сегодняшнего дня я не получил ответа, который в соответствии с законом должен был последовать в течение 14 дней. Ещё во время работы в Конституционном совещании я предлагал двухпалатный парламент, сформированный из Законодательной палаты и Палаты народных представителей. К сожалению, в секции, в которой я работал, не поддержали предложение под предлогом принятия конституционного закона.
Поэтому своё предложение по конституционному закону я направил письменно. В этом письме содержалось следующее: хотя 90 депутатов избираются по одномандатным округам и партийному списку, от этого ни народу, ни государственному бюджету никакой пользы не будет. Кроме того, предлагаемый законопроект о 35 одномандатным и 55 по партийному списку неправилен и вызовет недовольство. Дело в том, что 40 районов с включением городов Бишкек и Ош — это очень мало для одномандатных представителей. Второй недостаток — в результате депутаты безвылазно засядут в «Белом доме», получая зарплату.
Моё предложение — 40 мандатов по партийному списку и 50 мандатов из округов. Вместе с тем 90 депутатов работает сессионно, не получая зарплату, потому что по Основному закону законодательной инициативой обладает президент, исполнительная власть, генеральный прокурор и Народный Курултай, а также граждане республики 10 тысячами голосов. Значит, 90 депутатов будут вращаться в гуще народа, оперативно рассматривать жалобы, а местные проблемы в тесной связке будут быстро решать айыл окмоту, акимы и полпреды президента в областях. В результате прекратится обращение по каждому вопросу в центр. Прекратится инертность айыл окмоту, акимов и областных руководителей, повысится эффективность их работы, снизится социальное напряжение, установится стабильность. Вместе с тем увеличится инвестиционный поток.
Второе: раз депутаты будут в гуще народа, инициируемые законы были бы качественными и нужными народу.
К сожалению, на встрече с депутатами ни президент Кыргызской Республики, ни сами парламентарии не заводили речь о моём предложении. Что я могу сказать? Или не читали моё предложение, или была какая-то определённая ревность, в общем, в итоги провели проект, который предлагался сначала весны. Я опасаюсь, что парламент не сможет быть эффективным.
Напомним, что своё время 350 депутатов ЛЕГЕНДАРНОГО парламента работали без зарплаты, были среди народа, радели за народ, выступали открыто и четко, а подхалимов власти были всего единицы.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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