Еще один пакет законопроектов президента обсудили депутаты, хотя ранее сняли с повестки

Депутаты Жогорку Кенеша 29 июля, несмотря на то что сняли пакет законопроектов, разработанных администрацией президента о кабинете министров, рассмотрели его на заседании.



Перед выходом на перерыв спикер Талант Мамытов попросил коллег записаться на вопросы, чтобы продолжить обсуждение после возвращения.

Для выступления записались более десятка депутатов. Однако, придя после обеда, они даже не заикнулись о том, что утром сняли вопросы с повестки. А наоборот, почти не обсуждая, отправили на голосование.

"Мы обсуждали эти проекты. Давайте концепцию одобрим, а потом будем вносить изменения", - предложил Кожобек Рыспаев.

С ним согласились коллеги, отправили пакет на голосование и перешли к следующему вопросу.



Напомним, речь идет:

о проекте Конституционного закона "О кабинете министров Кыргызской Республики";

о проекте закона "О местной государственной администрации";

о проекте закона "О местном самоуправлении";

о проекте закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

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Принятие законов предполагает:

наделение министров и глав айыл окмоту неприкосновенностью;

выделение министрам служебного жилья;

кабмин сможет созывать сессию Жогорку Кенеша;

президент сможет назначать членов кабмина, даже если депутаты будут против;

президент имеет право возглавлять исполнительную власть (Дастан Бекешев считает, что он не вправе, а обязан по новой Конституции).



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