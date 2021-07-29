Еще один пакет законопроектов президента обсудили депутаты, хотя ранее сняли с повестки

Депутаты Жогорку Кенеша 29 июля, несмотря на то что сняли пакет законопроектов, разработанных администрацией президента о кабинете министров, рассмотрели его на заседании.
Перед выходом на перерыв спикер Талант Мамытов попросил коллег записаться на вопросы, чтобы продолжить обсуждение после возвращения.
Для выступления записались более десятка депутатов. Однако, придя после обеда, они даже не заикнулись о том, что утром сняли вопросы с повестки. А наоборот, почти не обсуждая, отправили на голосование.
"Мы обсуждали эти проекты. Давайте концепцию одобрим, а потом будем вносить изменения", - предложил Кожобек Рыспаев.
С ним согласились коллеги, отправили пакет на голосование и перешли к следующему вопросу.
Напомним, речь идет:
о проекте Конституционного закона "О кабинете министров Кыргызской Республики";
о проекте закона "О местной государственной администрации";
о проекте закона "О местном самоуправлении";
о проекте закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".
По теме:
Кажется, поняли, что натворили. Депутатам не нравится президентская форма правления
Принятие законов предполагает:
наделение министров и глав айыл окмоту неприкосновенностью;
выделение министрам служебного жилья;
кабмин сможет созывать сессию Жогорку Кенеша;
президент сможет назначать членов кабмина, даже если депутаты будут против;
президент имеет право возглавлять исполнительную власть (Дастан Бекешев считает, что он не вправе, а обязан по новой Конституции).
URL: https://kaktus.media/443357
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!