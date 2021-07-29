Неправительственным организациям нужен только предлог для шумихи!

НПОшники вообще не признаются, что их действия противоречат интересам страны, народа.

С принятием подписанного президентом Садыром Жапаровым Закона «О некоммерческих организациях» у неправительственных организаций (НПО) пропал сон. Скажем открыто, этот закон давно должен был принят. Но несмотря на подготовку несколько раз Жогорку Кенешем, из-за сильного недовольства, протеста общественности не принимался.

Для понимающего человека закон принят не для ограничения работы НПО, не для прекращения работы организаций, финансируемых донорами на Западе, не для притеснения или давления на них.

Можем сказать, закон принят с целью обеспечения внутренней безопасности страны, стабильности в обществе, предотвращения различных обстоятельств, факторов, наводящих тень подозрения на целостность государства.

Дело в том, что в последние годы деятельность известных под названиями «финансируемые с Запада НПО» различных неправительственных, некоммерческих организаций совершенно открыто стала направляться на создание политической дестабилизации, разрушение национальных ценностей, возбуждение в обществе политической напряженности, чтоб внести в народ раскол.

Разумеется, НПОшники вообще не признаются, что их действия противоречат интересам страны, народа. Прикрываются защитой свободы слова, прав человека, демократических ценностей и их распространением.

Но в то же время мы узнали, что они выходят за грани, ставят не отвечающие разуму требования (иногда ультимативного характера), организацией различных митингов, акций недовольства стремятся зародить в обществе нестабильность.

Для окупаемости полученных грантов делают «из лошади верблюда», готовы на всякие нелепости. Беря с этой позиции, НПОшники превратились в «гавкающее оружие» по команде «фас» с Запада.

В последние годы из всех провокационных митингов, акций недовольства хаотичного характера вылезают уши НПОшников.

Или же в этом отношении общественная, политическая жизнь Кыргызстана превратилась в экспериментальный полигон Запада, место зарабатывания «зеленых» НПОшниками.

Интересно, НПО требуют всего у высшей государственной власти, государственных органов, граждан и других. Призывают к открытости, прозрачности, законности.

В то же время абсолютно не хотят говорить информацию, скрывают, откуда, с какой целью берут свои средства.

Как только поднимается такой вопрос, сразу поднимают крики, прикрываясь: «Это наведение тени подозрения на права человека, демократические ценности».

Однако почему работающая на других законность, требуемая от других открытость и прозрачность не должна работать при подходе к ним?

Почему при упоминании о проверке их деятельности они подскакивают, выступают с выражениями протеста? Есть причины бояться?

Если с Запада средства берутся не для интриганских провокационных целей, и они вправду болеют за права человека и проводят митинги, тогда чего опасаются?

Никакого вреда не будет от указанного законопроекта для НПО, ведущих работу открыто, прозрачно, законно.

Однако…

Если под предлогом «защиты демократии, свободы слова, прав человека» реализуют лоббистские интересы Запада, ставят цель подготовить почву для переворотов, тогда работу подобных НПО необходимо безотлагательно остановить.

Надо проверить дела НПО, скрывающих источники финансирования, не дающих информацию об этом, и по результатам принять решение.

Обязанность каждой государственной власти – обеспечить безопасность страны, граждан. В таком случае проверка соответствующими органами деятельности ведущих работу за счет иностранного финансирования организаций – закономерное явление.

Такие законы в других государствах давно приняты. Так, если в США НПО в своей деятельности пойдут на нарушение закона, то предусмотрено наказание от штрафа в 10 тысяч долларов до 5 лет лишения свободы.

В Англии имеется система, работающая на основе принятого в 1853 году Акта. В соответствии с ним, работы некоммерческих организаций тщательно контролируется, специальная комиссия предоставляет отчет правительству, парламенту.

В Израиле на основании принятого в 2016 году закона, организации, которые половину бюджета получают из зарубежья, обязаны объявлять на специальном сайте, откуда, в какой сумме получены средства. Не давшие такую информацию организации штрафуются на 8 тысяч долларов.

Власть Индии на законной основе запретила работу различных организаций, финансируемых извне. После принятия закона в стране прекращена работа около 4 тысяч подобных организаций.

В Австралии работа всех организаций, ведущих деятельность под контролем правительства другой страны, жестко контролируется правительством Австралии. Такие действия как сокрытие информации, обход закона, непредставление отчета считаются преступлением, за это предусмотрено лишение свободы до 5 лет.

Следовательно, закон «О некоммерческих организациях» принят очень правильно. Тем самым высшая государственная власть предотвращает факторы, наносящие угрозу внутренней безопасности страны.

Отныне финансовые аспекты НПО будут контролироваться и проверяться, и НПО необходимо переходить к работе с открытостью и прозрачностью.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр. 9, gezitter.org