Бакыт Бакетаев: Следующий созыв парламента будет на 100% сформирован из поддерживающих политику президента

Бишкек, "Саясат. kg". Новый закон приспособлен к президентской Конституции, другим быть не может.



— Бакыт мырза, избирательное законодательство меняется в преддверии предстоящих парламентских выборов. В этих изменениях нет опасных моментов?

— Опасной стороной изменений, вносимых в закон в преддверии предстоящих парламентских выборов является то, что создаются благоприятные условия для богатых кандидатов. Другим дороги нет. Если окажется несколько небогатых, то за них заплатят богачи. Значит, они будут их «карманными» депутатами. В целом следующий созыв ЖК будет состоять из депутатов, на 100% поддерживающих, в соответствии с этой Конституцией, политику президента. В парламенте не будет оппозиции. А если и будет, то большинство с лёгкостью перекроет ей кислород. Время и политика богачей будет составлять будущее нашего государства. Остается только молить Всевышнего, чтобы сделал их помыслы и нравственность чистыми.

— Будет ли эффективным новый закон?

— Новый закон приспособлен к президентской Конституции, другим быть не может. Значит, в ЖК не будет второй, альтернативной, силы.

— Почему депутаты приняли в первом чтении, а во втором чтении вознамерились внести изменения?

— Принятие депутатами в первом чтении, а потом намерение внести изменения во втором чтении означает идти наперекор политике президента. Это для отдельных депутатов чревато опасными последствиями.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org