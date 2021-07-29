Бодош Мамырова, экс-депутат ЖК: «Никому не должна отдаваться безграничная власть!»

Жизнь показала, каким бывает результат при любой власти без столкновения мнений, споров и перетягиваний, альтернативных мнений.
— Бодош эже, стало известно об изменении избирательных законов к предстоящим парламентским выборам. Нет ли опасных мест в вводимых поправках в закон?
— По новой принятой Конституции, в закон о парламентских выборах введут поправки, дополнения. В соответствии с поправками введено право избираться по одномандатным и партийным спискам.
Конечно, полномочия Жогорку Кенеша ощутимо сократятся. Основная обязанность, право предоставлено президенту.
Если в парламент будут избраны способные высказать свое мнение сильные народные представители, тогда и президенту будет легко, в то же время будут законные права и у парламента.
В случае прихода решающего деньгами парламента, то может быть опасно. Потому что никто не может гарантировать, что власть не соберется в одних руках, то есть, не будет зависимости от президентского аппарата.
Жизнь показала, каким бывает результат при любой власти без столкновения мнений, споров и перетягиваний, альтернативных мнений.
Конечно, есть различные мнения, например, имеется много размышлений по поводу: «как будет при введении права отзыва народных представителей?»; «какой будет процедура работы, если не формирует правительство?»; «не возникнет ли зависимости при принятии законов?»; «какие нормы используют при переформатировании округов?».
Лично я поддержала бы введение нормы об отзыве депутатов, а затем голосование по индивидуальному списку.
В принципе мы не смогли в полной мере использовать парламентскую систему. По вине денежных, недалеких по уму народных представителей, прошедших с толпой, быстро возненавидели и ударили с размаху.
Теперь, если и эта система заработает, то надо вести работу, будучи ответственными во главе с парламентом, правительством, президентом, с правильным кадровым отбором в рамках закона. Никому не должна отдаваться безграничная власть. Более того, не должно быть даже такого понятия.
— Можем верить, что новый закон даст хороший результат?
— Все законы пишутся и принимаются с намерением «пусть даст результат, работает на народ, пусть в государстве будут изменения». Другое дело – эффективно отработать. Поэтому будем ждать только успеха.
— Почему депутаты приняли в первом чтении, а во втором чтении говорят «внесем поправки»?
— В принципе законы принимаются в трех чтениях. Поправки, дополнения вносятся во втором чтении. А в третьем чтении бывают только редакционные дополнения. Беря с этой стороны, у депутатов есть право усиленно обсуждать, с предложениями, мнениями отработать до деталей, и принять. Думаю, не торопясь, не экономя время, обсудят и примут. Поэтому принятие зависит от воли народных представителей.
Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.4, gezitter.org
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