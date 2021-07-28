Рамазан Дырылдаев, общественный деятель: «Под предлогом «Талибана» обеспечивают таджиков оружием…»

Бишкек, "Саясат. kg". Все это просто сплетни, похоже, не могут найти зацепку к двум друзьям.

— Рамазан агай, отчего Токтогазиев набрасывается на двух друзей?

— Все это просто сплетни, похоже, не могут найти зацепку к двум друзьям. Токтогазиев же вроде немножко побывал министром. Освободили от должности, из-за этого у него внутри свербит от досады.

Текебаев много лет ходит в политике. Наверняка не пойдет на подобные мелкие сплетни. Сейчас времена меняются. Основные вопросы Жапаров с Ташиевым сильно стараются решить по мере своих сил. Эти их действия не дают покоя некоторым.

В то время как в регионе Центральной Азии ситуация усложняется, поднимается вопрос «Талибана», то о каких мелочах они ведут речь. Вот, сейчас под предлогом «Талибана» обеспечивают таджиков оружием. Поэтому этот вопрос тоже нельзя оставлять вне поля зрения, надо следить краем глаза. Потому что к таджикам нет доверия.

Источник: газета «Майдан.kg» №25 от 28.07.2021/стр.4, gezitter. org