Жамин Акималиев: Слова Токтогазиева вызваны досадой по поводу не доставшейся власти

Бишкек, "Саясат. kg". В действительности Токтогазиев старается разделить Кыргызстан на север-юг. Такие зловредные планы абсурдны и никогда не будут претворены.

Директор Кыргызского научно-исследовательского института земледелия, академик НАН КР Жамин Акималиев выразил своё мнение о Тилеке Токтогазиеве.

— Жамин агай, вчера Тилек Токтогазиев заявил, что «Ташиев и Жапаров не могут поделить между собой власть, заморочив головы своему окружению». Имеются основания для таких слов?

— Считаю заявления Тилека Токтогазиева смутьянством и провокацией. Его цель — разжечь огонь между двумя видными личностями данного времени нашей республики. В действительности Токтогазиев старается разделить Кыргызстан на север-юг. Такие зловредные планы абсурдны и никогда не будут претворены. По-моему, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев никогда не разойдутся в разные стороны и не будут делить между собой власть. Кыргызский народ никогда не будет делиться и раскалываться. Все подобные заявления Токтогазиева вызваны досадой по поводу не доставшейся власти.

— Кстати, говорят, что два друга договариваются, что в скором времени один из них должен уйти из политики...

— Эти слова абсурдны. Просто выдуманная Токтогазиевым сказка и его желание. Пусть такие грязные помыслы никогда не реализуются, а высказавшие их — не увидят хорошего.

— Хочу сказать, что отдельные аналитики считают, что все подобные заявления устами Токтогазиева доносит Текебаев...

— Вполне возможно, что и так, потому что Тилек Токтогазиев — подготовленный Омурбеком Текебаевым «скакун» и член его политической партии.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org