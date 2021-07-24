Руслан Бекназаров: Обладминистрация — лишний посреднический орган»

Бишкек, "Саясат. kg". Обладминистрация — лишний посреднический орган, считает гражданский активист Руслан Бекназаров.

— Как бывший глава айыл окмоту считаю правильным полномочия, предоставленные акимам. Акимы должны непосредственно отвечать за свой район и подчиняться напрямую президенту. Областные администрации надо упразднить. Это лишний посреднический орган. Тогда все вопросы на местах будут оперативно доходить до президента, его решение тоже не будут запаздывать.

Кроме того, прекратятся выборы глав айыл окмоту, мэров с местечковым делением и делением на роды-племена. За все проблемы в Кыргызстане отвечает лично президент.

Не способных работать акимов, членов кабинета министров надо сразу увольнять. Необходимо часто сменять руководителей, чем вызвать недовольство народа

Единственное решение сближения президента с народом — это убрать посреднические органы власти.

Президент — Аким — НАРОД!» — считает Бекназаров.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org