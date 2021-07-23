Ишенбай Кадырбеков, общественный деятель: «Есть только один путь решить вопрос Кумтора – надо национализировать»

Если будет доказано, что соглашения 2003, 2009 годов были на основе коррупционной схемы, это примет во внимание и международный арбитражный суд.



– Вы поднимаете вопрос национализации Кумтора. Хотелось бы услышать более подробно ваши мысли о национализации? Сможет ли от такого шага Центерра выплатить нам компенсацию?

– В мировой практике не было случаев рассмотрения в международном суде вопросов национализации. Национализация принималась законом, ратифицировалась парламентом. Принятие законов в суверенном государстве никакой арбитраж не может считать «незаконным делом». Вот почему в мире не было ни одного судебного процесса против национализации. В суде может быть только вопрос в связи с размером компенсации.

В то же время имеется резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, где написано: «В случае национализации вопрос компенсации рассматривается местным судом и в соответствии с законами государства».

Когда мы национализируем предприятие «Кумтор Голд компани», пусть «Центерра» нам напишет счет. Мы тоже соберем все бухгалтерские счета, подсчитаем убытки, средства, потерянные нами, средства, ушедшие на защиту окружающей среды и другое, выведем, остальное выплатим. Вот это есть национализация.

– Какова мысль сегодняшней власти о национализации «Кумтора»?

– Я говорю: «Надо национализировать Кумтор». А сегодняшняя власть говорит: «Нет, компанией будем руководить между собой». Есть только один путь решения вопроса Кумтора – надо национализировать. Другого пути нет. Если нарушим соглашение от 2009 года – проиграем в арбитражном суде. При одностороннем нарушении соглашения вторая сторона проигрывает. Поэтому, чтоб не рассматривал только один арбитражный суд, и чтоб вопрос решился на мировом уровне, вопрос необходимо решить только национализацией.

Полностью поддерживаю привлечение к ответу приведших к нынешнему положению лиц. Если приведшие к сегодняшнему положению не будут привлечены к ответу, то не поймут и мировые арбитражные суды. Полностью поддерживаю принимаемые меры.

– Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обнародовал, что объявил в международный розыск Акаева, Бакиева…

– Особенно работавшие членами правительства люди во время этих двух человек подписывали законы. Конечно, должны ответить.

Если будет доказано, что соглашения 2003, 2009 годов были на основе коррупционной схемы, это примет во внимание и международный арбитражный суд. На международном уровне не воспринимаются хорошо соглашения, составленные по коррупционным схемам. Наша власть вроде идет таким путем. Также хороший вариант – доказать, что эти два соглашения составлены стоявшими в нашей власти лицами с Центеррой по коррупционным основаниям, привлечь к ответу соответствующих людей, и решить вопрос.

Но это дело, тянущееся многие годы. Будут бесконечные суды, апелляции. А Кумтор разрушается. Поэтому надо национализировать и быстро решить этот вопрос.

В течение 30 лет Кыргызстан не обладал своим богатством, все золото утекло заграницу, в то же время нанесен невосполнимый ущерб экологии Кыргызстана. Сейчас месторождение Кумтор работает. Процесс будет продолжаться. Полезные ископаемые, а также золоторудные месторождения согласно Конституции Кыргызстана, считаются его личной особенной собственностью. Выход на свет аферы Кумтора поможет Кыргызстану решить свои финансовые проблемы.

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.5, gezitter.org/