Кому война, а кому мать родна. Корона Британской империи в Бишкеке

Бишкек, "Саясат. kg". По сообщениям британской прессы, компания контролирует сеть частных банков и активов в офшорах на общую сумму 4 миллиарда фунтов.

В эпоху коронавируса Великобритания отводит себе всё более значимую роль в большой геополитической игре. Это проявилось не только в Брексите, но и в действиях по усилению влияния и присутствия в различных регионах мира, в том числе в Центральной Азии. Геополитические амбиции обусловливают заметное повышение интереса Лондона к Кыргызстану как к важному географическому центру Азии, из которого удобно транслировать своё влияние на огромный регион.

Особенно явно притязания Британии стали проявляться в процессе прошлогодней смены власти в Кыргызстане. Видимо, британские стратеги считают, что период становления новой власти - удобный момент для продвижения своих интересов. Об этом задумываешься, анализируя получившую распространение сразу на нескольких зарубежных сайтах информацию, что британская государственная структура DFID (Department for International Development) планирует реализовать масштабные гуманитарные проекты по реформе системы государственного управления в Кыргызстане. На это, а также на консультирование Правительства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 2021 году DFID выделено больше 15 млн долларов.

За такими действиям видятся политические интересы: обязательное условие выделения денег – предоставление британским экспертам всеобъемлющего доступа в государственные ведомства Киргизии. А это означает уже доступ к соответствующим документам и потому логично предположение, что Лондон претендует на анализ и влияние на систему госуправления и, не исключено, корректировку инфраструктуры власти.

По настойчивому предложению британской стороны, этими экспертами должны стать сотрудники британской частной консалтинговой фирмы Crown Agents, созданной в 1954 году на основе структуры государственного управления колониями Великобритании (Joint Agents General for Crown Colonies). Поиски в интернете показывают, что эта компания нередко выступает «фасадом» продвижения британских интересов в странах, которые Лондон хотел бы видеть в своей неоколониальной сфере.

Представительство Crown Agents действует на Украине, а некоторые страны (Анголу, Замбию, Лесото) Лондон убедил полностью передать Crown Agents выполнение отдельных государственных функций, причём таких важных, как таможенный контроль, сбор налогов, госзакупки лекарств, регулирование банковского сектора и офшоров. Появление этой фирмы в любой стране - уже признак так называемого failed state – несостоявшегося государства.

Crown Agents не раз оказывалась в центре международных скандалов, связанных с отмыванием денег, незаконной торговлей оружием и даже заказными убийствами. По сообщениям британской прессы, компания контролирует сеть частных банков и активов в офшорах на общую сумму 4 миллиарда фунтов. В основном, это так называемые hot money – сомнительные деньги, которые компания получила в доверительное управление от влиятельных резидентов из стран третьего мира. Так, долгое время компания управляла частью состояния султана Брунея, которому был необходим посредник для финансирования государственных переворотов и боевых действий на Ближнем Востоке.

Деятельность Crown Agents не раз становилась предметом парламентских расследований. Еще в 1974 году компания обвинялась в отмывании денег и связях с одним из известных боссов американской мафии Меером Лански. Тогда расследование было прекращено после того, как один из ключевых свидетелей внезапно погиб.

В разное время многие руководители Crown Agents, в их числе бывший сотрудник британской спецслужбы MI-5 Джон Кукни (Sir John Cuckney), параллельно занимали высокие посты в британских компаниях, специализировавшихся на торговле оружием, а также в частных военных компаниях, таких, как Birmingham Arms Company и фирма Defence Systems Limited, известных в ряде странах Африки и Латинской Америки.

Обратим внимание и на то, что свои задачи Crown Agents предстоит решать в рамках масштабного британского проекта Integrity Initiative, ставшего скандально известным в 2019 году после публикации закрытых документов на сайте хакерской группы Anonymous.

Среди опубликованных документов представлено письмо директора «Института государственного управления» (Institute for Statecraft) Кристофера Доннелли с Форин-офисом (Министерством иностранных дел Великобритании), в котором Донелли, кстати, прежде работавший специальным советником НАТО по Центральной и Восточной Европе (Special Advisor for Central and Eastern European Affairs), предлагает создать сеть особых информаторов и агентов влияния в Кыргызстане и других постсоветских странах. Как пишет Донелли, «нам необходимы местные партнёры … для подготовки подробной аналитики и оценок специфики государственного управления в каждой стране … Оценки будут доставляться в Лондон и штаб-квартиру НАТО». Он также предлагает больше работать с представителями бизнеса и силовых структур этих стран, искать среди них новых лидеров, которые смогут эффективно лоббировать британские интересы.

После разразившегося скандала Британские власти, с оговорками, но подтвердили подлинность опубликованных документов. Однако широкой огласки избежал тот факт, что ближайший помощник Кристофера Доннелли - Харольд Эллетсон, входящий в совет директоров «Института государственного управления», на самом деле законспирированный сотрудник британской разведки MI6. В британских СМИ можно отыскать, что Харольд Эллетсон - известный общественный деятель и член парламента, был завербован MI6 в самом начале своей карьеры. В 1996 году Эллетсон выполнял деликатные поручения британских спецслужб в Югославии, странах Восточной Европы и постсоветского пространства. Очевидно, нашим компетентным органам не лишне изучить контакты этого персонажа с гражданами Кыргызстана.

Учитывая всё это, необходимо пристальнее посмотреть на цели и задачи, которые британское правительство ставит перед Crown Agents в Кыргызстане. Номинально это «поддержка демократии и повышение эффективности государственного аппарата», на деле - вмешательство во внутренние дела независимого государства и усиление инфраструктуры собственного влияния. Это тем более недопустимо, что проекты в формате неоколониального консалтинга задевают основы идентичности Кыргызстана и могут существенно повлиять на отношение кыргызского общества к власти, которая полгода назад пришла под эгидой национального патриотизма.

В эпоху тотальной открытости и доступности информации Великобритания действует теми же грубыми методами, что и во времена расцвета своей колониальной империи. Лондон даже не слишком стремится скрыть свои корыстные цели – получение доступа к выгодному геостратегическому положению и ценным природным ресурсам земли кыргызской. Надменные британцы, возможно, считают Кыргызстан не полноценным государством, а некой отсталой территорией, где граждане не следят за тем, что происходит в мире, не имеют доступа к интернету и не могут сделать верные выводы на основе открытых данных?