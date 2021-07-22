Марс Сариев, политолог: «Будет правильным тщательный контроль неправительственных организаций»

Если начнут приходить, тогда начнут поднимать головы и те, кто ходит членами подобных групп внутри нашей страны.



— Какими путями талибы могут создать угрозу Кыргызстану?

— Талибы заинтересованы в построении централизованного государства в Афганистане. Если обратимся к истории талибов, они сроду не нападали на другие страны и не выходили за пределы территории Афганистана. Но здесь имеются другие угрозы. В Афганистане есть не подчиняющиеся талибам такие группы, как Исламское движение Восточного Туркестана, Аль-Каида. Если талибы усилятся, то все эти группы начнут уходить с тех мест. Итак, они возьмут направление в сторону государств Центральной Азии. Если начнут приходить, тогда начнут поднимать головы и те, кто ходит членами подобных групп внутри нашей страны. Таким образом, начнут происходить действия по нарушению мира в стране.

— Руководитель ГКНБ сказал, что будет сильный контроль граждан, критикующих власть. На каком уровне можно обуздать критические мнения в адрес власти?

— Если примем во внимание текущее положение, то сказанное им обоснованно. Но руководитель может не объявлять об этом, а в случае зарождения вопроса просто проконтролировать. Такие сообщения неверно воспринимаются в гражданском обществе. Если будут брать на учет всех критикующих власть, тогда в народе снова начнется неразбериха, недовольство.

— Каково ваше мнение о тщательном контроле за поступлением и расходованием финансовых источников неправительственных организаций?

— Считаю данный вопрос правильным. Хотя у неправительственных организаций много хороших дел, но среди них могут быть и деструктивные элементы. Говоря иначе, есть и работающие с признаками разведки. Поэтому не выходит результата у работающих по устранению конфликтов, призывов к толерантности.

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.2, gezitter. org