Россия не предлагала США совместное использование своей военной базы в Кыргызстане, — Лавров

По его словам, Москва готова обмениваться данными, получаемыми через свои военные базы в регионе.



Россия не предлагала США совместное использование своей военной базы в Кыргызстане и Таджикистане для контроля ситуации в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров «Интерфаксу».

По его словам, Москва готова обмениваться данными, получаемыми через свои военные базы в регионе.

«Как мы можем пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования Организации Договора о коллективной безопасности? Мы не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников», — сказал Лавров.

Ранее российская газета «Коммерсант» писала, что Москва предложила Вашингтону использовать для контроля за ситуацией в Афганистане российские базы в Таджикистане и Кыргызстане.

До того сообщалось, что Штаты ставят целью разместить в Центральной Азии свою военную базу.

«По данным источников, в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Кыргызстане. Речь могла бы идти об обмене информацией, в том числе полученной с использованием дронов. Если бы целью США был контроль ситуации в Афганистане, тогда это предложение было бы принято. Однако Вашингтон пока не дал четкого ответа, что наталкивает на мысль, что их цель может быть другой», — сообщал источник изданию «Коммерсант».

Источник: Баракелде, gezitter.org