Мамат Айбалаев: «Талибану» на сто процентов доверять трудно, надо укреплять границу

Бишкек, "Саясат. kg". Очень правильно, что власти центральноазиатских стран идут на диалог с движением «Талибан».
— Мамат агай, Центральная Азия вынуждена идти на переговоры с «Талибаном!?
— Очень правильно, что власти центральноазиатских стран идут на диалог с движением «Талибан». Также можно приветствовать усилия Российской Федерации, которая пригласила руководителей талибов в Москву, выразила им почет, провела с ними переговоры. В итоге талибы пообещали, что не будут нападать на соседние страны. Это очень хороший результат.
— А можно доверять на 100% их обещаниям?
— Хорошо, что пообещали не нападать. Однако полностью им доверять нельзя. Поэтому в любом случае надо неустанно укреплять границу.
— Нужен ли мир движению «Талибан» или война для талибов является профессией?
— Чего можно ждать от группировки, сформированной из не обладающих профессией, хорошо освоивших искусство войны, в основной массе неграмотных и имеющих слабое понятие об исламе людей? Они тоже хотят хорошо жить. Но как и каким путём? Думаю, что пойдут привычным путем, то есть будут воевать с друг другоми либо более слабыми странами.
— Могут талибы навредить памирским кыргызам?
— Кыргызы не должны бежать. Надо вести диалог, копить силы. Другого пути нет. Также наша власть должна сказать талибам, чтобы не трогали кыргызов.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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