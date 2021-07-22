Тынчтык Алтымышев: Какова логика русских?

Бишкек, "Саясат. kg". Да и какие у нас есть рычаги для адекватного ответа?
Какова логика русских? Приняли талибов, провели переговоры. Потом снова собираются провести военные учения с узбеками и таджиками против них. Включить Вооруженные Силы Кыргызстана не захотели...
Кант [российская военая база в Канте] же предлагают америкосам как свою собственность... Поставляемые в Кыргызстан продукты питания, строительные материалы, ГСМ дорожают с каждым днём... Посылая раз за разом авторитетное лицо из Кремля, вынудили нашего президента встретиться с «Эммануэлем», от встречи нашей стороне полезного результата нет....
Короче, остаётся загадкой, что на самом деле преследуют «окемы» [обиходное прозвище лиц русской национальности у кыргызов]... Да и какие у нас есть рычаги для адекватного ответа?
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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