Тынчтык Алтымышев: Какова логика русских?

Бишкек, "Саясат. kg". Да и какие у нас есть рычаги для адекватного ответа?

Какова логика русских? Приняли талибов, провели переговоры. Потом снова собираются провести военные учения с узбеками и таджиками против них. Включить Вооруженные Силы Кыргызстана не захотели...

Кант [российская военая база в Канте] же предлагают америкосам как свою собственность... Поставляемые в Кыргызстан продукты питания, строительные материалы, ГСМ дорожают с каждым днём... Посылая раз за разом авторитетное лицо из Кремля, вынудили нашего президента встретиться с «Эммануэлем», от встречи нашей стороне полезного результата нет....

Короче, остаётся загадкой, что на самом деле преследуют «окемы» [обиходное прозвище лиц русской национальности у кыргызов]... Да и какие у нас есть рычаги для адекватного ответа?

Источник: sayasat.kg, gezitter.org