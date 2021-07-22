Сабыр Муканбетов: Россия старается ради своих интересов

Бишкек, "Саясат. kg". В то же время по принципу «бережёного бог бережёт» предпринимают дополнительные действия, проводя учения с узбеками и таджиками.
Россия старается ради своих интересов. Пошли вплоть до соглашения с талибами, не обладающими официальной властью, но представляющими реальную силу. Выделяют помощь вооружением, стараются заручиться обещанием талибов не двигаться на север. В то же время по принципу «бережёного бог бережёт» предпринимают дополнительные действия, проводя учения с узбеками и таджиками. Среднеазиатские республики для России очень важны как буферная зона. Кыргызстан к этим действиям не присоединили по единственной причине: решили, какой толк от этих недотеп», — сказал политолог Сабыр Муканбетов.
Напомним, российские средства массовой информации до этого писали, что Россия согласна предоставить в распоряжение Америки свои военные базы в Кыргызстане и Таджикистане. Согласно информации, такая «щедрость» проявлена для проведения мер по сохранению безопасности в Афганистане.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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