Россия готова предоставить США свои базы в Центральной Азии?

Но Москва хочет жестко ограничить Вашингтону пространство для маневра.

По сообщениям, Россия согласилась позволить Соединенным Штатам использовать свои базы в Кыргызстане и Таджикистане для ограниченных операций по обеспечению безопасности в Афганистане, но подобное сотрудничество может не задаться с самого начала из-за взаимных подозрений.

Между тем, неизвестно, консультировались ли по этому поводу напрямую с Кыргызстаном и Таджикистаном, и представители этих стран пока никак не прокомментировали данную информацию.

Газета «Коммерсант» 17 июля со ссылкой на неназванные источники сообщила, что предложение об использовании этих объектов было озвучено во время июньской встречи в Женеве между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Предполагается, что американские военные будут использовать российские базы в вышеупомянутых двух странах для выполнения заранее обговоренных операций в Афганистане. Еще одним направлением сотрудничества может стать обмен разведданными, в том числе собранными с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, отметив при этом, что российские базы в Кыргызстане и Таджикистане оснащены беспилотными системами ближнего и среднего радиуса действия.

«Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Но пока они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели»,— сказал один из собеседников «Коммерсанта».

Сообщения в СМИ о том, что Вашингтон ищет в Центральной Азии базу, с которой военные могли бы проводить операции в Афганистане, циркулируют еще с середины апреля. В частности, издание «Вашингтон пост» сообщило со ссылкой на действующих и бывших чиновников администрации Байдена, что в качестве плацдарма для операций с применением беспилотников рассматривается Узбекистан.

Залмай Халилзад, специальный представитель США по Афганистану, в мае посетил Узбекистан и Таджикистан для проведения переговоров, основным пунктом которых, вне сомнения, были вопросы безопасности.

Однако, судя по публичным заявлениям правительств стран Центральной Азии, они прохладно относятся к этой идее.

Министерство обороны Узбекистана сослалось на национальную оборонную доктрину, в которой говорится, что размещение иностранных военных баз на территории Узбекистана недопустимо. Это исключает возможность размещения американских войск на полноценной военной базе, но не исключает вероятности оказания им узбекской стороной ключевой материально-технической поддержки.

Между тем политический аналитик, тесно связанный с правящим режимом Таджикистана, упомянул, что Душанбе может согласиться на сотрудничество с вооруженными силами США только с предварительного согласия своих партнеров по возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По состоянию на 19 июля ни Таджикистан, ни Кыргызстан не прокомментировали сообщение «Коммерсанта».

Судя по содержанию статьи «Ъ», Москва открыта для идей, но хочет, чтобы американские военные были сильно ограничены в своих действиях и ставили ее в известность о своих операциях. Кремль, судя по всему, с подозрением относится к сообщениям о якобы имеющемся у США намерении закрепить свое военное присутствие в Центральной Азии путем создания структур, называемых центрами материально-технического снабжения или учебными центрами.

«Верить этому нельзя, это будет ширмой, американцы зайдут с малого и потом будут расширяться», – сказал «Коммерсанту» некий источник в структурах ОДКБ.

У США раньше уже были две крупные базы в Центральной Азии, созданные после терактов 11 сентября 2001 года: «Карши-Ханабад», советский объект, расположенный в Узбекистане примерно в 145 километрах к северу от границы с Афганистаном, который американцам пришлось покинуть в 2005 году, и авиабаза «Манас» в Кыргызстане, прекратившая свою деятельность в 2014 году.

Необходимость решения этого вопроса в ближайшее время подчеркивается быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Афганистане, значительная часть которого перешла под контроль талибов.

По мнению Москвы, скорость наступления талибов связана с тем, как из Афганистана выводятся американские войска.

«В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее», – сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции в Ташкенте на прошлой неделе.

В то же время Кремль демонстрирует признаки того, что он смирился с перспективой раздела власти в Афганистане, в основе которого будет движение «Талибан», или даже приветствует подобную перспективу. Несмотря на то, что в России это движение признано незаконным экстремистским формированием, российский МИД очень тепло встретил делегацию «Талибана», посетившую Москву 8 июля.

«Мы получили заверения от талибов, что они не будут нарушать границы стран Центральной Азии, а также их гарантии безопасности для иностранных дипломатических и консульских представительств в Афганистане», – сказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Узбекистан и Таджикистан тоже избегают выставлять «Талибан» в качестве даже потенциального врага, в результате чего они, возможно, не особо хотят становиться партнерами в операциях по снижению наступательного потенциала этого движения.

eurasianet.org