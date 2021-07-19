Какие преимущества Кыргызстану от смешанной избирательной системы?

Конституционный законопроект был разработан с целью совершенствования избирательных законов Кыргызской Республики и во исполнение Конституции Кыргызской Республики, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года.

28 мая 2021 года решением межведомственной рабочей группы для разработки предложений порядка избрания депутатов Жогорку Кенеша, составленной согласно приказу президента Кыргызской Республики ПБ №33 от 23 марта 2021 года, законопроекты о двух моделях избирательной системы (пропорциональная система по открытым спискам в едином избирательном округе и смешанная избирательная система) были внесены на рассмотрение президента Кыргызской Республики для принятия соответствующего решения.

Президентом Кыргызской Республики законопроект о смешанной избирательной системе был внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Стоит отметить, что есть свои преимущества и недостатки как у пропорциональной системы по открытому списку, так и смешанной. Идеальной избирательной системы не существует, возникла необходимость удовлетворения запроса общественности по изменению правил выборов депутатов Жогорку Кенеша, здесь субъектом выдвижения кандидатов будут не только политические партии, но и граждане

Преимущества:

1) Дает возможность максимально обеспечить региональное представительство в парламенте.

2) Граждане смогут реально выдвигать свои кандидатуры в одномандатных избирательных округах;

3) Обеспечивается тесная связь депутатов с избирателями, ответственность на высоком уровне избранных депутатов, повышается ответственность депутата перед избирателями, избиратели четко понимают, кто защищает их интересы в парламенте.

4) Сохраняются преимущества и достижения действующей избирательной системы:

– представительство социальных групп по квотам;

– дальнейшее совершенствование политических партий.

5) Два субъекта выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, такая система вызывает меньшую критику (удовлетворяется спрос населения).

6) Смешанная избирательная система используется в ряде стран СНГ (Россия, Грузия, Украина), Европе (Италия, Германия, Венгрия), данная система продемонстрировал свою эффективность благодаря гибкости и устойчивости, особенно в восстановлении государственных институтов в посткризисный период.

Недостатки:

1) Не обеспечивается сохранение квот в одномандатных избирательных округах, однако она сохраняется в пропорциональной системе и компенсируется через усиленные квоты.

2) Сложность схем и границ одномандатных избирательных округов.

3) При наличии вакантных мандатов дополнительное финансовое бремя на бюджет при проведении новых выборов в одномандатных округах.

4) Отсутствие возможности голосования в одномандатных округах для избирателей за границей.

ЗАКОНОПРОЕКТ:

В законопроекте предлагается новая система для избрания 90 депутатов Жогорку Кенеша по смешанной (параллельной) системе (статья 59):

– 35 депутатов избирается по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах;

– 55 депутатов убирается по пропорциональной системе в едином избирательном округе по партийным спискам.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша принадлежит:

– по пропорциональной системе – политическим партиям;

– по мажоритарной системе – политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.

Источник: chyndyk.kg, gezitter.org/