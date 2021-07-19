Бектур Асанов, общественный деятель: «Веду переговоры с политическими силами. Буду участвовать в осенних выборах»

Б.Асанов: Ближе к выборам намерен найти общий язык с прогрессивными силами, активно участвовать в парламентских выборах.



— Господин Бектур, какие изменения вы замечаете в кыргызской политике? Хороша ли кадровая политика?

— В последние дни в кыргызской политике наблюдаем ряд изменений. Речь о назначении новых кадров на высокопоставленные должности. Больше всего в глаза бросается Таалатбек Масадыков. Президент старается пойти на решительные шаги. Тем самым власть старается реабилитировать свой международный статус. Сами знаете, до этого кадровая политика в нашей стране упала на самый низкий уровень.

— По всей видимости, вновь могут быть отменены выборы в городские кенеши, говорят, правонарушений было много. А что вы заметили?

— Эта власть показала общественности, народу, что не может на должном уровне провести даже местные выборы, выборы в городской кенеш. Мы видели недавние выборы в городской кенеш. Это было вдвое грязнее, чем предыдущие выборы. Прошли только те партии, которые раздавали деньги. Если на выборах в городской кенеш наблюдаются подобные негативные вещи, то я не могу представить, как пройдут парламентские выборы осенью. Пока тяжело что-то говорить.

— Будете ли участвовать на выборах осенью? От какой партии?

— Да, обязательно будем участвовать на выборах. Идут тесные переговоры с некоторыми политиками, политическими силами, партиями. Ближе к выборам намерен найти общий язык с прогрессивными силами, активно участвовать в парламентских выборах. Я думаю, что будут участвовать 2-3 партии, 3-4 политические группы, которые имеют свое место в политике, в обществе, способны выступить в качестве достойного оппонента власти. Если выборы пройдут объективно, то все вопросы в Кыргызстане начнут решаться и страна начнет развиваться. А если не будет справедливости на выборах… Я этого не желаю, поэтому я призываю все политические силы постараться сохранить целостность страны.

Источник: газета «Азия news» №28 от 15.07.2021 / стр. 5, gezitter.org