Как будут избираться депутаты по партийному списку согласно предложенному законопроекту?

Конституционный законопроект был разработан с целью усовершенствования избирательных законов Кыргызской Республики и во исполнение Конституции Кыргызской Республики, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года.

28 мая 2021 года решением межведомственной рабочей группы для разработки предложений порядка избрания депутатов Жогорку Кенеша, составленной согласно приказу президента Кыргызской Республики ПБ №33 от 23 марта 2021 года, законопроекты о двух моделях избирательной системы (пропорциональная система по открытым спискам в едином избирательном округе и смешанная избирательная система) были внесены на рассмотрение президента Кыргызской Республики для принятия соответствующего решения.

Президентом Кыргызской Республики законопроект о смешанной избирательной системе был внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Изменения в разделе избрания 55 депутатов по единому округу:

55 депутатов будут избраны по применяемой пропорциональной системе.

Здесь по законопроекту региональный порог голосов избирателей, участвующих в голосовании в каждой области, городах Бишкеке и Оше, снижается с 0,7% до 0,3%. (ст.64).

На выборах по пропорциональной системе политическая партия указывает список не более 55 кандидатов.

(ст.60). В составлении списка сохраняется нижеследующая квота для женщин, представителей этнических меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

(ст.64). Количество однополых кандидатов не должно превышать 70%, здесь разница в чередовании кандидатов мужчин и женщин, выдвинутых политическими партиями в списке, не должна превышать две позиции – не менее 15% кандидатов до 35 лет. Из них не менее трех кандидатов должны быть введены в список первых 25 кандидатов.

Должно быть не менее 15% кандидатов, относящихся к различным этносам. Из них минимум три кандидата надо ввести в список первых 25 кандидатов.

Минимум два кандидата должны быть лицами с ограниченными возможностями здоровья, один из которых вводится в список первых 25 кандидатов.

Источник: Nazar News.kg, gezitter.org