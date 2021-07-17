Бакыт Бакетаев: Садыра Жапарова можно за многое поддержать, народ говорит: «Президент – мужик»

Бишкек, "Саясат. kg". Конечно, народ рад такому решению президента.

— Господин Бакыт, в последнее время среди общественности идут разговоры о рейтинге президента Садыра Жапарова. Как вы думаете, рейтинг президента растет или падает?

— К сожалению, рейтинг Садыр Жапарова падает. Среди особенно недовольных – простые пенсионеры. Они опечалены низкой пенсией. Они обозлены генералами и прочими «пожирателями», которым выдают внушительную пенсию. Кроме того, люди недовольны тем, что пострадавшим от кыргызско-таджикского пограничного конфликта не оказывается помощь в должном объеме. Коррупция продолжается, судьи получают взятки, дороги не ремонтируются, деньги уходят в левые карманы, а с помощью безопасного города сдирается шкура с населения. Настроение у людей падает и в связи с ростом цен на горючее и продукты, что ведет к падению рейтинга президента Садыра Жапарова.

— Было решено не повышать тарифы на электроэнергию, были сняты ограничения. Получается, президент учел положение народа?

— Конечно, народ рад такому решению президента. Это позволит получить лестные отзывы со стороны общественности. Народ говорит: «Президент оказался мужиком».

— Господин Бакыт, есть ли у Садыра Жапарова дела, за которые следует его похвалить? Какие именно?

— Похвалить президента можно за политику «обезжиривания», за возвращение «Кумтора» государству, за политику сокращения чиновников.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/