Бакыт Бакетаев: Садыра Жапарова можно за многое поддержать, народ говорит: «Президент – мужик»

Бишкек, "Саясат. kg". Конечно, народ рад такому решению президента.
— Господин Бакыт, в последнее время среди общественности идут разговоры о рейтинге президента Садыра Жапарова. Как вы думаете, рейтинг президента растет или падает?
— К сожалению, рейтинг Садыр Жапарова падает. Среди особенно недовольных – простые пенсионеры. Они опечалены низкой пенсией. Они обозлены генералами и прочими «пожирателями», которым выдают внушительную пенсию. Кроме того, люди недовольны тем, что пострадавшим от кыргызско-таджикского пограничного конфликта не оказывается помощь в должном объеме. Коррупция продолжается, судьи получают взятки, дороги не ремонтируются, деньги уходят в левые карманы, а с помощью безопасного города сдирается шкура с населения. Настроение у людей падает и в связи с ростом цен на горючее и продукты, что ведет к падению рейтинга президента Садыра Жапарова.
— Было решено не повышать тарифы на электроэнергию, были сняты ограничения. Получается, президент учел положение народа?
— Конечно, народ рад такому решению президента. Это позволит получить лестные отзывы со стороны общественности. Народ говорит: «Президент оказался мужиком».
— Господин Бакыт, есть ли у Садыра Жапарова дела, за которые следует его похвалить? Какие именно?
— Похвалить президента можно за политику «обезжиривания», за возвращение «Кумтора» государству, за политику сокращения чиновников.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/
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