КырПарламентарии хотят еще продлить срок своей бездельной каденции

Депутаты хотят продлить свой срок? Разбор ситуации

В Жогорку Кенеше рассматривают законопроект о выборах в ЖК. Документ уже вызвал критику ряда депутатов. При этом некоторые парламентарии сами говорят, что пользователи критикуют их за якобы саботаж и желание тем самым продлить полномочия.

Последние дни в Жогорку Кенеше обсуждают законопроект о выборах в парламент. Предлагается отойти от устоявшейся практики избрания всех 120 депутатов по партийной системе и перейти к смешанной. Согласно новой Конституции, теперь будет 90 депутатов, а проект закона дополняет, что 35 изберут по одномандатным округам, остальные 55 - по партийным спискам.

Однако проект документа вызвал недовольство ряда депутатов. Ниже приводим некоторые их аргументы.

Это не выборы, или Получим клуб банкиров и бандитов

Депутат ЖК Рыскелди Момбеков подчеркнул, что по предлагаемому закону в парламент не придут врачи, учителя или милиционеры - придут только миллионеры.

"Это не выборы, а битва для бизнесменов, гонка для гопников. Что мы в итоге получим? Обновленный объединенный клуб банкиров и бандитов", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что в парламент также не сможет пройти молодежь.

Грозят революцией

Депутат Таабалды Тиллаев заметил, что, согласно Конституции, мандат у парламентария могут отнять, если он 10 дней отсутствовал на одной сессии без уважительной причины, но в проекте закона осталась прежняя норма - 30 дней. Тиллаев возмущен, что пропустили этот момент.

"Вы подставили президента, спикера и нас. Как мы примем законопроект, видя это? Куда мы идем? Если примем этот закон, всем ясно, что произойдет. Будут хаос и революция. Государственные интересы не были предусмотрены. Какая ответственность, если, зная это, мы примем документ?" - обратился депутат к докладчику, председателю Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой.

Защита регионов наоборот

Одна из целей законопроекта - территориальное представительство в Жогорку Кенеше, пояснила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Однако ряд депутатов с ней категорически не согласны. Они считают, что, наоборот, это ослабит представленность отдельных регионов в Жогорку Кенеше.

Депутат Мирлан Жеенчороев заметил, что с 2015 года в ЖК заседали девять парламентариев из Таласской области.

"С вашим новым проектом, если говорим о региональном представительстве, их будет полтора-два", - сказал Жеенчороев и добавил, что уменьшится число представителей и из Ошской и Иссык-Кульской областей.

Другой народоизбранник Каныбек Иманалиев сказал, что этот проект приведет к катастрофе, и также напомнил о региональном представительстве.

"Сейчас от Нарынской области 6-7 депутатов, по вашему кодексу будет только один. Лучше, когда интересы региона защищает один представитель или несколько?" - задается он вопросом.

Ярко выступила с критикой и Наталья Никитенко.

"Уже на уровне выборов есть риск, как говорили мои коллеги, непропорционального представительства, противостояния и даже серьезных конфликтов внутри и между определенными районами и областями. Для нашей страны это серьезный риск, который мы обязаны учитывать", - подчеркнула она.

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Еще один минус, по ее словам, в том, что снижаются квоты, в том числе гендерные. Если даже каждое третье место в партийном списке отдадут женщинам, то фактическая их доля сократится с 30 процентов, прописанных в законе о гендерном равенстве, до 18-20.

"Я скажу, чего не хочу видеть в следующем созыве. Это парламент базаркомов, а мажоритарная система нацелена на олигархических представителей мужского пола. Это однозначно! Женщинам там места не будет. Я не хочу видеть разделенную страну по регионам и районам в битве за 35 мест, когда у нас 40 районов и 31 город. Это реальные риски", - подчеркнула она и предложила вариант с преференциальным голосованием.

Парламент хочет снова продлить срок своей работы?

Бактыбек Турусбеков отметил, что он против того, чтобы закон отправили на доработку, - это может быть воспринято как "саботаж, что мы хотим продлить свои депутатские полномочия". Он предлагает принять документ в первом чтении в концептуальном виде и ко второму чтению добавить предложения депутатов. Через время он еще раз коснулся темы увеличения срока работы.

"Надо двигаться дальше. Все коллеги говорят, что есть критика, что мы хотим продлить срок полномочий. Если сегодня не примем, то как минимум на 6 месяцев продлится наш…" - сказал он, и в этот момент его начали перебивать криками, поэтому Турусбеков не закончил мысль.

Позже депутат Бактыбек Райымкулов предложил Турусбекову назвать имена депутатов, которые говорят о продлении работы нынешнего созыва ЖК.

Турусбеков сказал, что речь идет не о депутатах, а о пользователях.

"Если почитаете в интернете, то увидите, все пишут, что мы специально не принимаем законопроект, чтобы продлить срок полномочий", - ответил Турусбеков.

После этого другие депутаты стали подчеркивать, что не занимаются саботажем.

Может ли ЖК продлить свои полномочия, если не примет законопроект?

Партии в ЖК дискредитировали сами себя - глава ЦИК

Напомним, согласно законодательству, "в случае отклонения проекта закона Жогорку Кенеш может приступить к его повторному рассмотрению не ранее шести месяцев со дня принятия решения об отклонении" (статья 55 Закона "О Регламенте ЖК").

Редакция Sputnik Кыргызстан обратилась с этим вопросом к юристу, бывшему депутату Жогорку Кенеша, а ныне заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Тынчтыку Шайназарову.

Он также сказал, что если законопроект не будет принят, то его можно рассмотреть только через 6 месяцев. Экс-депутат подтвердил, что есть юридическая возможность для парламента продлить свои полномочия, если не будет принят проект закона.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров

"Но я уверен, что они не хотят, они не пытаются усидеть дольше. У депутатов появляются вопросы по законопроекту, и они задают их. Идет обсуждение, и некоторые делают вывод, что парламент хочет "продлить жизнь". Но я с этим не согласен. Уверен, что депутаты понимают, что необходимо провести парламентские выборы. С прошлого года много недовольства, многие ссылаются на то, что в Конституции указан пятилетний срок", - пояснил он.

Шайназаров напомнил, что есть законопроект лидера фракции "Бир бол" Алтынбека Сулайманова о выборах по преференциальной системе.

"Я не исключаю, что если нынешний вариант не пройдет, то депутаты могут рассмотреть тот", - добавил он.

Напомним, что в прошлом году итоги выборов в ЖК были аннулированы и уходящий созыв продлил полномочия.

Источник - Sputnik