Турция в Афганистане: миссия невыполнима? - Андрей Арешев

Геополитическая конкуренция за Афганистан обостряется

12 июля представитель запрещенного в России движения "Талибан"* Забихулла Муджахид вновь повторил требование о выводе из Афганистана турецких вооруженных сил. В ином случае, наряду с "коллегами" из США и НАТО, они будут считаться оккупационными силами со всеми вытекающими последствиями:

"Турция была в Афганистане в течение последних 20 лет с НАТО, и если она хочет остаться сейчас, без всякого сомнения, мы считаем ее оккупантом и будем действовать против нее… У нас с Турцией много общего... и они мусульмане. Но если они вмешаются и удержат свои войска, то будут нести ответственность".

Заявление талибов о неприемлемости турецкого присутствия в Афганистане

"Решение турецкого руководства является опрометчивым, нарушением нашего суверенитета и территориальной целостности и противоречит нашим национальным интересам, – говорится в заявлении "Исламского Эмирата Афганистан". – Мы настоятельно призываем турецких официальных лиц отменить свое решение, поскольку оно наносит ущерб обеим странам. Мы рассматриваем пребывание иностранных войск любой страны, под каким бы то ни было предлогом, как оккупацию. Поэтому будем бороться с захватчиками на основании фетвы от 1422 года по хиджре Лунара (2001 год), согласно которой война в течение последних 20 лет была джихадом".

Если Турция не отменит свое решение, "ответственность за все последствия ляжет на тех, кто вмешивается в дела других и принимает такие опрометчивые решения".

А в Анкаре, осознавая недостаточность американской поддержки для размещения в кабульском аэропорту турецкой "миссии безопасности", стремятся заручиться согласием на это официального Кабула и соседей Афганистана – Пакистана и Ирана. Немаловажное значение имеет позиция Москвы (где к турецкой активности в Афганистане относятся весьма скептически) и Пекина, твердо противостоящего радикальным уйгурско-мусульманским группировкам, в том числе "на дальних подступах".

Как известно, одним из мест сосредоточения боевиков запрещенной в России "Исламской партии возрождения Туркестана"* стал в последние годы подконтрольный Турции северо-запад Сирии ("Большой Идлиб"), куда они попадают через турецкую территорию. Заслуживает внимания информация курдского агентства Euphrates Media Center о состоявшейся 24 июня встрече эмиссаров Национальной разведывательной организации Турции (MIT) с предводителями местных протурецких группировок, собранных под зонтиком "сирийской национальной армии" ("Сукур аш-Шам", "бригада Самарканд", "дивизия аль-Хамза", "бригады Султана Мурада", "бригады Сулейман Шах" и др.). Боевикам, попросившим ежемесячную зарплату в 3000 долл., якобы было велено начать подготовку к развертыванию 2000 человек в Афганистане.

По данным других источников, встреча состоялась в Хавар Килисе близ Азаза недалеко от границы, причем турецкие эмиссары попросили для "охраны аэропорта Кабула" 2600 наемников, переброска которых в Афганистан должна начаться в сентябре.

Сирийские боевики используются Турцией в нескольких региональных конфликтах.

Курдское агентство можно заподозрить в предвзятости, но его сведения косвенно подтверждаются другими источниками.

По утверждению Сирийской обсерватории по правам человека, в отличие от переброски наемников в Ливию или в 2020 году в Азербайджан для войны против Нагорного Карабаха, турецкие охранные компании собираются заключать с наемниками официальные контракты. Процесс должен начаться в сентябре под наблюдением турецкой разведки; боевики не доверяют своим главарям, ранее неоднократно замеченным в воровстве денег. Главной задачей наемников будет защита кабульского аэропорта, правительственных учреждений и штабов, а также остающихся, возможно, в Афганистане "международных сил содействия безопасности".

Гипотетическая легализация присутствия боевиков в Кабуле призвана поддержать имидж Турции в глазах "международного сообщества". Участия сирийцев в каких-либо военных операциях не предполагается, но заметим, что международный аэропорт имени Хамида Карзая находится практически в центре города. Любая стратегия обороны этого объекта должна быть увязана с планами обеспечения безопасности в самом Кабуле, особенно – с защитой дипломатических миссий и маршрутов между аэропортом и посольствами.

Как справедливо отмечает один из турецких внешнеполитических экспертов Али Усул, геополитическое значение Афганистана трудно переоценить, а китайская инициатива "Пояса и пути" еще больше обострила конкуренцию. По его мнению, Афганистан "составляет неотъемлемую часть геополитики тюркского мира, которому Турция придает большое значение". Упоминание Китая здесь неслучайно: ведь до сего дня с реальным давлением или с санкциями за использование иностранных боевиков в Ливии, Сирии или Нагорном Карабахе Турция еще ни разу не сталкивалась.

Настойчивое желание управлять Кабульским международным аэропортом после вывода сил НАТО рассматривается экспертами как попытка Анкары, став "модератором" внутриафганских процессов, одновременно "растопить лед" в диалоге с Белым домом. Кроме того, группировки сирийских боевиков способны отчасти обеспечить кадровое наполнение турецких "частных охранных фирм" и в будущих интервенциях. На фоне призывов к "жесткой экономии" внутри страны счета за охрану кабульского аэропорта в Анкаре собираются предъявлять западным партнерам, в то время как обильный поток наркотиков из Афганистана следует в основном воздушным путем. Отсюда предлагаемое турецкими экспертами политико-дипломатическое прикрытие "миссии в Кабуле" "резолюцией ООН, а также официальным обращением афганского правительства к Анкаре с просьбой помочь афганскому народу".

Пресс-секретарь Пентагона Дж. Кирби оказался не в состоянии подтвердить предполагаемые планы Турции по вербовке для Афганистана сирийских наемников. Вместе с тем, по его словам, было бы "чрезвычайно важно", чтобы любые развернутые в аэропорту силы были бы "подчинены международному верховенству права" и "надлежащему поведению международных сил безопасности" (эвфемизмы, означающие подчинение Вашингтону).

Протурецкие группировки в Афганистане с характерной символикой и жестами

Протурецкие группировки в Афганистане с характерной символикой и жестами

По мнению бывшего заместителя премьер-министра Турции и бывшего гражданского представителя НАТО в Афганистане Хикмета Четина, ответственность его страны состоит в том, чтобы остаться и помочь афганскому народу после вывода войск НАТО. Для успеха этой миссии важна как поддержка Запада, так и (отсутствующее. - Прим. авт.) одобрение талибов, политическое крыло которых, по его мнению, стремится к примирению, в то время как военное – к победе.

Профессор международных отношений Месут Хаккы Казын не теряет надежды на то, что Турция и "Талибан" договорятся: дескать, "в дипломатии нет невозможного". "Афганский народ не будет рассматривать Турцию в качестве оккупационной силы в переходный период", – повторяют турецкие и близкие к ним эксперты. Однако так ли это? Так ли это не только для "учеников медресе", но и для местных афганских племен? Никто не даст ответа.

Нет ясности, останутся ли турецкие войска в Афганистане в составе обновленной (и сокращенной) миссии НАТО, либо же сами по себе, подобно тому, как они закрепились в Ливии, на севере Сирии, на севере Ирака, на Кавказе. В любом случае они столкнутся с серьезными вызовами, почему и понадобилось сирийское "пушечное мясо".

В Анкаре очень интересуются, каким образом Турция может воспользоваться происходящими в мире "тектоническими сдвигами", чтобы перейти от положения региональной державы на положение державы глобальной. Поэтому так важен Афганистан, геополитическое значение которого действительно трудно переоценить.

Появление у предгорий Гиндукуша в "обозе" страны – члена НАТО боевиков из Сирии, включая выходцев из Центральной Азии, подольет горючего в огонь "войны всех против всех" в многострадальной стране. Это не может не беспокоить государства Шанхайской организации сотрудничества, министры иностранных дел которой проводят в эти дни консультативную встречу по Афганистану.

Источник - fondsk.ru