Новая Большая игра вокруг Афганистана, - Вл.Кудрявцев

Окончательно ли перевернута страница 20-летнего американского военного присутствия в стране?

Американцы практически покинули Афганистан. Падение нынешнего режима в Кабуле – вопрос времени. Как поведет себя запрещенный в России "Талибан"*, оказавшись у власти по отношению к соседям? Удастся ли талибам удержать под контролем всю страну? Что они будут делать с радикалами запрещенных в России ИГ* и "Аль-Каиды"* (тех пока немного, но они прибывают в Афганистан)? Как сложатся отношения талибов с Соединенными Штатами, Китаем, Ираном, Россией, Пакистаном, Турцией?

Однозначного ответа на все эти вопросы нет. Нельзя даже с определенностью сказать, окончательно ли перевернута страница 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане.

На наш взгляд, ключевым моментом является план Вашингтона по превращению Афганистана во вторую Сирию (или Ливию), чтобы руками талибов или других исламистов выплеснуть весь афганский хаос на Китай, Иран, Россию.

Американцы рассчитывали получить после ухода базу (пункт снабжения и переброски боевиков) в Пакистане или в одной из республиках Центральной Азии. Однако Исламабад, давно поддерживая "Талибан", отказался предоставить Вашингтону свою военную инфраструктуру. А представителям республик Центральной Азии, видимо, доходчиво объяснили в Москве, что это не тот случай, когда можно играть в многовекторность. Только Афганистан можно наводнить боевиками-радикалами и без этого.

И в России, и в Китае, и в Иране ситуацию понимают, наводят мосты с талибами, исходя из того, что иного не дано. Многое упирается в позицию, которую займет "Талибан", в то, как он видит свои интересы и что готов предложить.

Вероятно, талибы до конца не понимают, в каком водовороте международной политики они вскоре окажутся. Тем не менее можно предположить, что им точно не нужно.

Талибыв Москве

Вряд ли им нужны соседние территории. Во-первых, для начала надо взять под контроль сам Афганистан, а это очень непростая задача с учетом огромного количества группировок и полевых командиров по обе стороны Гиндукуша. Во-вторых, "Талибану" нужны не проблемы с "большими игроками", а признание с их стороны.

Если сейчас талибы встанут перед выбором – закрыть глаза на присутствие на их территории "конкурирующей организации" или избавиться от нее, вряд ли они выберут первое. Тем более что "конкуренты" обязательно подставят "Талибан" под удар соседей провокациями на границе, а затем постараются перехватить рычаги управления страной. Справятся ли талибы с "гостями"?

Опыт военных действий у них огромный, но с одной пехотой и старой бронетехникой далеко не уедешь. Огромное значение имеет авиация (в том числе беспилотная), и тут на помощь могут прийти страны, заинтересованные в том, чтобы в их ближнем зарубежье не было очага постоянной напряженности. В очередной раз может встать ребром вопрос о размещении в Афганистане иностранной авиабазы.

Талибы крайне критически относятся к иностранным военным, но ситуация может их заставить уступить. Тогда возникает другой вопрос: а кто из "больших" готов на такой шаг? У России, несмотря на Сирию, до сих пор "афганский синдром". Китай становится все активнее на международной арене, но пойдет ли он на риск пополнить список тех, кто ушел из Афганистана ни с чем? Иран вряд ли потянет такую задачу.

Кроме того, даже фактическое признание "Талибана" через сотрудничество с ним означает связь с исламским экстремизмом.

Есть еще один аргумент, который может заставить Москву и Пекин пойти на сближение с талибами, – наркотики. Сейчас их в Афганистане производится очень много, а когда страной (до конца 2001 года) управлял "Талибан", производство упало до минимальных значений.

Ну и самый неожиданный поворот – о намерении вмешаться в афганские дела вроде как заявила Турция. Окончательное решение пока не принято, но, судя по активности Анкары в Сирии, Ливии, в Карабахе, такое возможно. У Турции не вполне складываются отношения с Америкой, а у Эрдогана есть "сирийский актив" боевиков, который может быть полезен Вашингтону для дестабилизации Афганистана и который нынешние власти в Кабуле могут запустить в страну, пытаясь остановить талибов. Это тоже не может не беспокоить Россию и Китай. Возможно, им придется решать афганскую проблему вместе (например, на платформе ШОС).

Сейчас Афганистан – на пороге совершенно нового этапа развития.

Источник - fondsk.ru

