Мирослав Ниязов: «Ни талибы, ни власть никогда не нападали на кыргызов»

МИД Кыргызстана и посол Кыргызстана в Кабуле Мирослав Ниязов заявили, что информация о миграции афганских кыргызов в соседнюю страну уточняется.

«Если это произошло, то может быть совпадение. Талибы хорошо сосуществуют и с кыргызами, и с афганскими властями. Это точная информация. Талибы не заходят туда, где живут кыргызы, ни на Большой Памир, ни на Малый Памир. Ни талибы, ни власти никогда не нападали на кыргызов. На самом деле обе стороны хорошо относятся к кыргызам», — сказал Ниязов.

Движение «Талибан» усилило свои атаки с тех пор, как в мае силы коалиции под руководством США начали вывод войск из Афганистана. Ранее сообщалось, что Таджикистан обратился к ОДКБ за помощью в укреплении афгано-таджикской границы. Вопрос в том, сможет ли афганская армия противостоять атакам талибов после вывода американских войск из Афганистана.

Источник: nazarnews.kg, gezitter.org