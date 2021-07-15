Коррумпированные депутаты начали поддерживать друг друга

Бишкек, "Саясат. kg". Так что прекратите ваши сказки о «народном депутате»!

Асылбек Жээнбеков был просто модератором дежурных депутатов 5-го созыва, он только формально выполнял обязанности спикера, он ни в чем не виноват, начали заявлять депутаты вроде Исхака Масалиева и Элмиры Иманкожоевой.

Однако именно Асылбек Жээнбеков на 100% виноват в том, что в 2012 году Кумтор фактически отдали канадцам. В то время он собрал в своём кабинете председателей комитетов Искака Пирматова, Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова и заставил их подготовить постановление в пользу канадцев. Затем провел это постановление трех комитетов, которое было против постановления Садыра Жапарова. Это значит, что он предатель кыргызского народа.

Они получили крупные суммы. Большинство депутатов тоже остались не с пустыми руками. Первые получили миллионы долларов, а бывшие на вторых ролях - сотни тысяч долларов. В результате Кумтор по сей день управляется Канадой. Кыргызстан потерял 9 миллиардов долларов за последние девять лет. Только сейчас предприятие начало работать на нас. Дай Бог, мы избавимся от долгов перед Китаем через два-три года.

Так что прекратите ваши сказки о «народном депутате»!