Осенние выборы по новым правилам…

Бишкек, "Саясат. kg". Если будет одобрен новый проект выборного законодательства, то депутатов будет 90, 55 – по партийным спискам, 35 – по одномандатным округам.
В данное время обсуждаются новые законы. Документ поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша. В ближайшие дни будет вынесен на обсуждение депутатов.
Если будет одобрен новый проект выборного законодательства, то депутатов будет 90, 55 – по партийным спискам, 35 – по одномандатным округам. В одномандатных округах будут самовыдвиженцы, а также выдвиженцы от партий. Выдвинувшие себя кандидаты должны оставить под залог 100 тысяч сомов, а партиям придется оставить под залог 1 млн сомов. Самовыдвиженцы не могут тратить на предвыборную кампанию более 10 млн сомов.
Кандидаты могут одержать победу в одномандатном округе, набрав большинство голосов. А партиям придется преодолеть 3% барьер. Залог будет возвращен, если самовыдвиженцы наберут более 3% голосов, а партии – более 5%.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/
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