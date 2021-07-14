Такой ли белый и пушистый Дастан Бекешев, каким он хочет себя представить?

Бишкек, "Саясат. kg". Но так ли это на самом деле?

Депутат парламента Дастан Бекешев, выступая по тем или иным вопросам, всегда старается показать себя самым умным и честным, который всегда учит государство как надо жить и что делать.

Но так ли это на самом деле?

В 2012 году когда впервые в истории страны были разоблачены катастрофические масштабы экологических нарушений Центерры на руднике Кумтор, Жогорку Кенеш не поддержал решение депутатской комиссии.

Парламентарии всячески препятствовали работе комиссии, так как Центерра, используя большие деньги, подкупила депутатов парламента того созыва.

Дастан Бекешев активно «совал палки в колеса», всячески выгораживал Центерру и был в числе тех коррумпированных депутатов, которые проголосовали против решения комиссии.

Он и остальные депутаты предали интересы страны, ради интересов иностранной компании!

Как после этого Дастан Бекешев может учить кыргызстанцев морали, говорить им о том что правильно, а что нет?!

В прошлом году перед парламентскими выборами Бекешев тоже заметно активизировался, но получив предложение только от партии

«Реформа», вскоре вышел из ее рядов, поняв, что она непроходная.

Нынешнюю активизацию Дастана Бекешева можно связывать только с предстоящими осенними выборами.

Время идет, но такие депутаты как Бекешев не поменяются никогда.