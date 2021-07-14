Марлен Маматалиев: ЦИК закрыл глаза на правонарушения партий, которые поддерживает

Бишкек, "Саясат. kg". Но были зафиксированы нарушения закона со стороны двух партий.

— Марлен Абдрахманович, честно ли прошли повторные выборы в городские кенеши?

— По сравнению с прошлым разом в Бишкеке прошли лучше. Но были зафиксированы нарушения закона со стороны двух партий. Их обязательно нужно дисквалифицировать с выборов. К сожалению, в ЦИК у них сидит сильный покровитель. Борьба шла адресная. Своих не трогали. В Оше вовсе не исправились выборы. У лидеров тамошних партий тоже оказались сильные покровители в ЦИК. Как можно своего свата дисквалифицировать с выборов. Хотя членов ЦИК только переизбрали, некоторых из них нужно отозвать. Иначе после выборов в Жогорку Кенеш может подняться серьезная шумиха.

— Какой урок извлекли из повторных выборов?

— Для меня это стало большим уроком, серьезно закалился. На своей шкуре ощутил, что руководить партией нелегко.

— Почему вы отказались от участия в выборах в городе Оше?

— Мы были вынуждены принять такое решение. Знали, что будут организованы различные провокации, что я не смогу сдержать свое обещание. Поэтому решили не участвовать в выборах в Оше. Но в Бишкеке добились успеха.

— Многие хотят видеть вас на кресле мэра Бишкека. Если вам действительно достанется такая должность, справитесь?

— Готов занять любую должность и поработать, если могу принести пользу народу, провести реформы, внедрить инновационные решения.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/