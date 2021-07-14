Уровень доверия к президенту высокий

Бишкек, "Саясат. kg". Уровень доверия народа к новому руководству страны довольно высокий. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией М-Вектор.
Уточняется, что президенту Садыру Жапарову доверяют 80 процентов опрошенных (сюда вошли как те, кто, скорее, верит, так и те, кто полностью доверяет). Доля тех, кто совсем не верит в выполнение данных главой государства обещаний, составляет всего 6 процентов.
Респондентам также задали вопрос о степени доверия к различным организациям и государственным структурам. В тройку лидеров вошли армия (72 процента), религиозные организации (53 процента) и правительство (53 процента).
Большинство респондентов склонны не доверять политическим партиям (70 процентов).
Парламенту не доверяют 69 процентов, 61 процент не верит судам, 51 — прокуратуре и 47 — милиции. ГКНБ доверяют 49 процентов.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org/
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