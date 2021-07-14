Темирлан Султанбеков становится популистом

Бишкек, "Саясат. kg". А мы ломаем голову, какие ташиевские слова могли стать основанием для таких заявлений Султанбекова.
Есть такой молодой политик Темирлан Султанбеков, готовый грудью закрыть дзот ради экс-президента Атамбаева. Слов нет, образован, научно подкован, обладает потенциалом вырасти в будущем в большого политика. Критикует всегда на фактах и аргументах, не боится сказать горькую правду, на что другие не осмеливаются, благодаря этим качествам стал узнаваем в народе. Как знать, может, заболел звездной болезнью или популизм добрался и до него, но в последнее время мы видим, как он начал смешивать ложь с правдой и искажать информацию.
Например, на днях председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провёл пресс-конференцию, на которой дал много информации. Хотя речи на пресс-конференции об этом не было, молодой политик начал утверждать, что «ГКНБ делит граждан на кыргызов и некыргызов». А мы ломаем голову, какие ташиевские слова могли стать основанием для таких заявлений Султанбекова.
Источник: sayasat.kg, gezitter.org/
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