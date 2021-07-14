Для многих мир в стране важнее интересов горстки людей, мечтающих о власти сил

Бишкек, "Саясат. kg". К сожалению, у них нет какой-либо ответственности.

Некоторые слишком резко отреагировали на слова Камчыбека Ташиева: «Будут взяты на учет и примем меры в отношении тех, кто на просторах интернета занимается клеветой, стараясь добиться внутреннего разложения общества».

А по сути, Ташиев правильно сказал. В данное время в интернете есть группы людей, которые прикрываются фейками. Они прикрываются свободой слова и свободой мышления, наносят удар по целостности страны, по стабильности, сплоченности, пишут вещи, которые дискредитируют общество. К сожалению, у них нет какой-либо ответственности. Для многих мир в стране важнее интересов горстки людей, мечтающих о власти сил.

Поэтому ГКНБ пора заняться подобными вопросами. Одна из функций ГКНБ заключается в том, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность страны. До этого ни одному председателю ГКНБ не хватало мужества сказать подобные слова. Ташиев открыто сказал. Некоторым это не понравилось и они начали очернять Ташиева. Правда бывает такой, она не всем нравится.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org