Эрнест Карыбеков: Где шумиха, там неправительственные организации…

Бишкек, "Саясат. kg". Было бы понятно, если бы они не мешали властям и озвучивали конструктивную критику.

— Господин Эрнест, президент Садыр Жапаров подписал закон, требующий прозрачности деятельности неправительственных организаций и точности. Не наступил ли он на хвост змеи?

— Президент правильно поступил, подписав закон о неправительственных организациях. Как вы заметили, неправительственные организации собираются там, где шумиха. Они поставили перед собой задачу создавать проблемы. Было бы понятно, если бы они не мешали властям и озвучивали конструктивную критику. Они умеют только критиковать власти. Другими словами, прикрываются правами человека и демократией, на протяжении многих лет способствовали либеральных конституций (партийная система) и законов, создав угрозу для конструкции государства. Короче говоря, они берут крупную сумму денег из-за границы, не отчитываются при этом, наглеют. Президент правильно поступил, решив укрепить государственную безопасность. Я правильно воспринял такой шаг.

— Но что будет, если они скажут, что их права ограничивают и с ними так обошлись, потому что они критикуют?

— Русские говорят: «Кто платит, тот и танцует». Во-первых, станет ясно, кто их финансирует. Во-вторых, станет известно, куда направляются деньги. Здесь нечего опасаться. Тут только стоит один вопрос – не влияют ли негативно на интересы страны и народа действия неправительственных организаций? Например, весь мир сейчас размышляет о том, чтобы отказаться от либеральной идеологии и перейти к консервативной идеологии. Если и Кыргызстан перейдет к консервативной идеологии (интересы страны, государства и народа ставятся выше интересов отдельных граждан), а неправительственные организации продолжат продвигать либеральную идеологию, то они тем самым будут выступать против интересов страны и народа? Так не должно быть, это напрямую подрывает конструкцию государства. Я думаю, что подписанный закон повышает ответственность граждан и неправительственных организаций.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org