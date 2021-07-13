Какой процент кыргызстанцев доверяет президенту Садыру Жапарову. Исследование

Президенту Садыру Жапарову доверяют 80% кыргызстанцев.

Об этом говорится в исследованиях компании M-Вектор.

Отмечается, что доля тех, кто совсем не верит в выполнение данных им обещаний, составляет всего 6%.

По мнению респондентов, о степени доверия к различным организациям и государственным структурам в тройку лидеров вошли армия (72%), религиозные организации (53%) и правительство (53%).

Большинство респондентов склонны меньше доверять политическим партиям (70%), парламенту (69%), судам (61%), прокуратуре (51%) и милиции (47%).

Среди правоохранительных органов страны респонденты больше всего доверяют ГКНБ (49%).

По данным компании, опрос проводился по технологии телефонного интервью с использованием компьютера (CATI — Computer Assisted Telephone Interviewing).

Сбор информации осуществлялся с 17 по 22 марта 2021 года на территории офиса компании М-Вектор в специально оборудованном помещении (профессиональной CATI студии).

Всего в ходе исследования было совершенно 11 014 звонков, среди них 9 804 звонка оказались нерезультативными, так как были отключены, недоступны, заняты и т.д. Стоит отметить, что 2 824 потенциальных респондентов отказались в начале, из них 631 отказался во время зачитывания приветственного слова, а 354 отказались отвечать на вопросы анкеты в процессе интервью.

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