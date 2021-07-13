Каптагаев: Таалатбек Масадыков получил возможность проявить свой потенциал

Бишкек, "Саясат. kg". Во-первых, у президента появились дополнительные ресурсы, в его окружении появился обладающий интеллектуальным потенциалом, разбирающийся в международных отношениях человек.
«Думаю, правильно поступили, основав должность заместителя председателя Совета безопасности и назначив туда Таалатбека Масадыкова, который на устах у народа. Во-первых, у президента появились дополнительные ресурсы, в его окружении появился обладающий интеллектуальным потенциалом, разбирающийся в международных отношениях человек. Во-вторых, Масадыков занял должность в ранге вице-президента, стал вторым человеком в стране. Получил возможность проявить себя. Пожелаем успехов в работе», — пишет общественный деятель Эмильбек Каптагаев на своей страничке в социальных сетях.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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