Каптагаев: Таалатбек Масадыков получил возможность проявить свой потенциал

Бишкек, "Саясат. kg". Во-первых, у президента появились дополнительные ресурсы, в его окружении появился обладающий интеллектуальным потенциалом, разбирающийся в международных отношениях человек.

«Думаю, правильно поступили, основав должность заместителя председателя Совета безопасности и назначив туда Таалатбека Масадыкова, который на устах у народа. Во-первых, у президента появились дополнительные ресурсы, в его окружении появился обладающий интеллектуальным потенциалом, разбирающийся в международных отношениях человек. Во-вторых, Масадыков занял должность в ранге вице-президента, стал вторым человеком в стране. Получил возможность проявить себя. Пожелаем успехов в работе», — пишет общественный деятель Эмильбек Каптагаев на своей страничке в социальных сетях.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org