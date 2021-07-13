Лебедев: Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли, чтобы вернуть «Кумтор»?

Бишкек, "Саясат. kg". Расположенная в западной и центральной части горной системы Тянь-Шаня и на Памиро-Алае, страна обладает уникальной природой и запасами полезных ископаемых.

8 июня на пресс-конференции в Бишкеке председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев объявил о расследовании уголовных дел по фактам коррупции на различных этапах проекта по разработке одного из крупнейших в мире высокогорных золоторудных месторождений Кумтор, которое обеспечивает более 10% ВВП республики. Фигурантами этого дела являются десятки чиновников и все бывшие президенты, правившие страной с момента провозглашения независимости в 1991 году – Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. Акаев и Бакиев, которые проживают за границей, объявлены в международный розыск.

Речь идет о беспрецедентной для постсоветского пространства попытке национального правительства вернуть украденное с помощью взяток, присвоенное и отмытое (в прямом и переносном смысле) золото на миллиарды долларов.

Кыргызстан является одним из самых дружественных России государств. Он входит в Евразийский экономический союз и Организацию договора о коллективной безопасности, русским языком свободно владеет половина населения страны, и его официальный статус закреплен в Конституции.

Расположенная в западной и центральной части горной системы Тянь-Шаня и на Памиро-Алае, страна обладает уникальной природой и запасами полезных ископаемых.

Увы, на протяжении 30 лет руководители молодой республики занимались не развитием экономики, а распилом того, что досталось им от Советского Союза или лежит в недрах. В результате Кыргызстан превратился в одну из самых бедных стран Азии, значительная часть его граждан была вынуждена уехать на заработки за границу, прежде всего в Россию.

Месторождение Кумтор было открыто в 1978 году еще советскими геологами.

В 1997 году канадская горнорудная компания Cameco начала на Кумторе промышленное производство золота. В 2003 году компания должна была передать рудник со всеми основными фондами под контроль Киргизии. В это время цена на золото существенно выросла, поэтому канадцы вовлекли тогдашнего президента Аскара Акаева в коррупционную схему. Активы Cameco были переданы новой компании Centerra Gold Inc., где республике принадлежало уже не 67%, а лишь 33%. Это было сделано под предлогом листинга на бирже в Торонто. Накануне IPO Акаев ухитрился за бесценок продать часть принадлежавших государству акций, хотя было ясно, что в ближайшее время они подорожают во много раз. Таким образом, доля государства упала до… 26% вместо 100% по соглашению.

Получив полный операционный контроль над компанией, "иностранные инвесторы" подкупали все правящие элиты, которые регулярно сменялись в результате революций. Их не трогали ни регуляторы, ни экологический надзор, ни налоговые службы. Почувствовав полную безнаказанность, они стали живым подтверждением справедливости процитированной Карлом Марксом формулы Джозефа Даннинга о том, что при 300% прибыли для капитала "нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы".

В результате был нанесен колоссальный вред окружающей природе, поставлены под угрозу здоровье и жизнь 3,5 тыс. человек, которые там работают и живут. Последний трагический инцидент имел место в декабре – под завалами погибли двое рабочих, чьи тела до сих пор не нашли. На днях я видел эту кошмарную картину собственными глазами, когда полдня провел на руднике. Дороги, прямо над которыми нависают ничем не укрепленные огромные пласты породы. Более 2 млрд тонн обработанной породы свалены прямо на языки ледников на высоте 5 тыс. метров над уровнем моря. И это в сейсмически опасной зоне, в горах Тянь-Шаня! Ледники в любой момент могут "поехать": если в одну сторону, то погубят 3,5 тыс. человек, в другую – сдвинут хранилища цианида, с помощью которого происходит ощелачивание золота. Тогда эти потоки отравят истоки горных рек, которые спускаются на равнины Центральной Азии.

Достопочтенные "инвесторы" не платили всех налогов и мизерные дивиденды. Получив за 25 лет $27 млрд прибыли, все дивиденды государству как акционеру составили всего $87 млн. В 2017 году менеджмент Centerra аккумулировал почти $1,5 млрд, после чего начал вкладывать их в рудники далеко за пределами Кыргызстана – например в Неваде за $500 млн. Через год это решение было признано "ошибочным", так как пласты залегают на глубине 1,5 км, и инвестиция была… списана.

Аналогичная история случилась в Монголии и других странах. Таким образом, под предлогом "расширения бизнеса" из компании выводились огромные деньги. В то время как тысячи рабочих на "Кумторе" получали зарплату за свою опасную работу, иностранные менеджеры выплачивали себе бонусы на десятки миллионов долларов. Они покупали подержанные катерпиллеры по $650 тыс., которые затем списывали и по $6 тыс. продавали другим майнинговым компаниям. В то время как выручка составляла $1,2 млрд в год, а затраты - $300 млн, компания показывала прибыль всего в $200 млн.

Нынешний президент Садыр Жапаров еще в 2012 году, будучи членом парламента, требовал навести порядок на "Кумторе". Он говорил о чудовищном ущербе для экологии, о взятках и хищениях. За это попал в тюрьму, ибо золотодобытчики коррумпировали всех предыдущих руководителей, включая премьер-министров и президентов. Об этом свидетельствуют огромные состояния сбежавших из Киргизии бывших руководителей – "Кумтор" всегда был главным и единственным источником для их незаконного обогащения.

Прошлой осенью в результате очередной революции Жапаров был освобожден из тюрьмы и в январе этого года избран президентом Киргизии. Вместе со своими единомышленниками, которых, как и его самого, девять лет подвергали уголовным преследованиями за борьбу против варварской эксплуатации Кумтора, он начал процесс возврата госконтроля над месторождением. Недавно ему это удалось, хотя прежний менеджмент пытался лишить рудник "цифровых мозгов" - изъял все IT-оборудование и софт (а там очень много комплексных вопросов, включая мониторинг движения рудных масс).

Тем не менее предприятие работает, и у Жапарова есть реальный шанс увеличить госбюджет Киргизии в разы, причем в довольно короткий срок.

В условиях нестабильности на международном валютном рынке цены на золото идут вверх. "Капексы" и "опексы", как мы уже выяснили, позволяют получать прибыли в миллиарды долларов. Однако раньше доходы уходили в личные семейные бюджеты руководителей республики, а в госбюджет попадало максимум 6-7% прибыли. Причем эти 6-7% обеспечивали 20% доходов государства. Представьте себе, что теперь оно будет получать все 100%.

Разумеется, сейчас прежние хозяева Кумтора, более 20 лет присваивавшие национальные богатства страны, оказывают на руководство республики колоссальное давление, действуя в том числе на международной политической арене. Крайне интересно, хватит ли у Садыра Жапарова воли не свернуть со своего пути.

Александр Лебедев, президент Национального инвестиционного совета, доктор экономических наук

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org