Омбудсмен КР: Необходимо тщательно разобраться и дать юридическую оценку действиям следователей и судей, занимающихся делом одного из учредителей “Акнет” К.Ажимудинова

11 мая 2021 года Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов на законность задержания К.Ажимудинова, а также относительно меры пресечения в отношении него. В частности, по итогам заседания судебной коллегий городского суда, на котором присутствовал и представитель Акыйкатчы, было принято решение оставить К.Ажимудинова под стражей.

Напомним, Кубан Ажимудинов является учредителем ОсОО “Акнет” и с июня 2019 года он находится под стражей, что противоречит постановлению Пленума Верховного Суда КР от 13 сентября 2019 года, где прописано, что не допускается продление срока меры пресечения свыше одного года. Однако с июня 2019 г и по настоящее время К.Ажимудинова неоднократно то выпускали под домашний арест, то снова задерживали. Уголовное дело рассматривается долго, следствие намеренно затягивается, а обвиняемый сидит под стражей.

Вызывает удивление тот факт, что 8 апреля 2021 судебная коллегия Бишкекского городского суда, в составе председательствующего Н.К.Эсеналиева, а также судей Д.К.Абдымомуновой и А.М.Карабекова, согласно соответствующим заключениям медицинской комиссии, приняли постановление об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест (по состоянию здоровья). Тем не менее, следственный судья через день, т.е. 9 апреля 2021 года, принимает решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1, но уже по другому уголовному делу. А позже, 11 мая 2021 года, тот же состав судей, не учитывая состояние здоровья К.Ажимудинова, оставил его под стражей, несмотря на медицинское заключение, что противоречит ранее принятому решению от 8 апреля 2021 года. При этом, судебная коллегия, не аргументируя свое решение, оставила все доводы адвокатов без внимания.

Адвокаты также заявляют, что экс-заместитель руководителя Аппарата Президента КР А.Салиев контролировал все следственные и судебные органы, что противоречит законодательству КР. Но и после ухода А.Салиева К.Ажимудинова продолжают держать под арестом, несмотря на то, что его здоровье ухудшилось – из-за обострения сахарного диабета сильно ослабло зрение.

В связи с вышесказанным, Омбудсмен КР обращается к Генеральному прокурору и председателю Верховного суда КР с призывом тщательно разобраться и дать юридическую оценку действиям следователей и судей, занимающихся делом К.Ажимудинова. Кроме того, Акыйкатчы просит обратить внимание на тот факт, что следственные органы, уведомив К.Ажимудинова в феврале 2021 года о подозрении его в совершении преступления, не применили меру пресечения сразу, а применили только в мае т.г., когда его отпустили под домашний арест.