(Фото) Более 100 объектов недвижимости. Судью Бишкекского горсуда подозревают в незаконном обогащении

Как сообщает пресс-служба Госкомитета, установлено, что судья «Дж.М.Б.», не имея соответствующих законных источников дохода, приобрела многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость и ряд коммерческих объектов, в частности 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест, а также дорогостоящие земельные участки, расположенные в так называемом «золотом квадрате» Бишкека.

При этом, в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества судья «Дж.М.Б.» оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые в свою очередь не имели какие-либо подтвержденные законные источники доходов.

В настоящее время проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других незадекларированных объектов недвижимости, принадлежащие судье «Дж.М.Б.»

В ГКНБ отметили, что по результатам проверок и экспертиз материалы уголовного дела будут направлены в Генпрокуратуру для последующего внесения представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для получения согласия на привлечение к уголовной ответственности.

Отметим, вероятно, речь идет о судье Джеенбековой Мире Бабырбековне. По предварительным данным, она является сестрой экс-депутата ЖК Равшана Джээнбекова.