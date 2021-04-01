В Бишкеке задержали экс-вице-мэра Азиза Алымкулова и начальника отделения УГКНБ

Военной прокуратурой в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного обогащения и коррупции при предоставлении в пользование дорогостоящих земельных участков в столице задержаны начальник райотделения УГКНБ А.Ж. и бывший вице-мэр г.Бишкек А.А.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбзопасности, они водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона.
Отмечается, что следствием установлено, что указанные высокопоставленные должностные лица, злоупотребляя должностным положением, в сговоре с отдельными должностными и аффилированными лицами, с целью незаконного обогащения, оказывая давление на ответственных сотрудников мэрии г.Бишкек и её ведомственных подразделений, вынуждали незаконно оформлять земельные участки на их аффилированных лиц.
«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие фигуранты дела», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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