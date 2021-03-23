(Фото) Школьники с игрушечным пистолетом грабили прохожих возле горы Сулайман-Тоо

Как сообщает пресс-служба УВД города, 21 марта сотрудники милиции задержали четырех подростков, 2004 года рождения, которые грабили людей на возле горы Сулайман-Тоо.

По данным УВД, выяснилось, что молодые парни специально приехали в город из Кара-Суйского района, чтобы грабить людей. В основном они припугивали молодых ребят игрушечным пистолетом и отбирали у них сотовые телефоны.

Несовершеннолетних грабителей поймали, устроив засаду. У них обнаружили 3 мобильных телефона, принадлежащих другим лицам.

Отмечается, что задержанные являются учениками одной школы.

Всего в милицию в отношении парней поступило 4 заявления от пострадавших. Учитывая, что они несовершеннолетние, их отпустили под домашний арест.

Расследование продолжается.

Источник: Элгезит