Тайна убийства Айеркена Саймаити раскрыта? Подозреваемый назвал заказчика

Тайна резонансного убийства предпринимателя Айеркена Саймаити раскрыта. Об этом сообщает турецкое информагентство «Сабах».

По данным прессы, выяснилось, что убийство было совершено членами террористической организации «Тахрир Эль-Хам».

— Спецслужбы исследовали видео с камер наблюдения и начали расследование в отношении близких Саймаити, — пишет издание «Сабах». — В результате подозреваемые были пойманы в городе Адана при попытке бежать в Сирию. Кыргызстанцы Гусейн Ахметалиев, Абдулла Энвер и сириец Али Исбех доставлены в Стамбул для допроса.

В ходе следствия было установлено, что Абдулла Энвер является членом террористической организации «Тахрир Эл-Шам» в Сирии.

На допросе Абдулла рассказал, что попал в Турцию через Молдову с узбекским паспортом. Подозреваемый пояснил, что совершил убийство по заказу террористической организации.

— Примерно за 45 дней до инцидента, сидя в домике в Идлибе, лидер организации Адам позвал меня на улицу, — рассказал задержанный в своих показаниях. — По его словам, я должен был полететь в Стамбул и встретиться там с Хусейном. Он дал мне фотографию, номерной знак машины и домашний адрес человека, которого я должен был убить. Адам сказал, что за убийство я и Хуйсейн получим по 50 тыс. долларов каждый. Когда я спросил, почему мы собираемся его убить, Адам ответил: «Не мусульманин, неверующий, убивайте ваджибов».

Отмечается, что прокуратура Стамбула предъявила обвинение в отношении 7 подозреваемых с требованием о пожизненном заключении с отягчающими обстоятельствами.

Напомним, в одной из гостиниц Стамбула 10 ноября неизвестный застрелил Айеркена Саймаити. В прессе его называли бизнес-партнером семьи экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.

Он являлся источником информации для журналистского расследования “Азаттык” о коррупции на таможне и выводе миллионов долларов из Кыргызстана.

21 ноября была создана временная депутатская комиссия для расследования дела об убийстве Саймаити.

Источник: vesti.kg