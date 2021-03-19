Задержаны следователи Чуйского РОВД за вымогательство

Задержаны трое следователей ОВД Чуйского района по подозрению в вымогательстве, сообщили 19 марта АКИpress источники в силовых структурах.
По предварительным данным, милиционеры вымогали $4000 у подозреваемого в скотокрадстве, чтобы не возбуждать уголовное дело.
В итоге сотрудники ГКНБ и Службы внутренних расследований МВД задержали следователей 18 марта с поличным при получении 40 тыс. сомов.
Источник: svodka.akipress.org
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