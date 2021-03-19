В Баткенской области возбудили уголовное дело на милиционеров по факту применения пыток

По их данным, к ним в представительство по Баткенской области 1 февраля 2020 года обратилась гражданка Б. Н. в интересах своего мужа «К. К.» в отношении которого были применены пытки со стороны милиционеров.
Так, представительством акыйкатчы (омбудсмена) КР ее обращение о факте применения пыток было направлено в прокуратуру Баткенской области.
Так, 10 февраля 2021 года представитель омбудсмена по Баткенской области осуществил мониторинг судебного заседания в Кадамджайском районном суде по уголовному делу К.К. А на следующий день, 11 февраля, представитель омбудсмена встретился с К. К. в ИВС г.Кызыл-Кии.
«В ходе посещения во время беседы К. К. подтвердил, что к нему были применены пытки и собственноручно написал заявление с просьбой оказать помощь в наказании милиционеров, применивших пытки», - говорится в сообщении.
В свою очередь представители омбудсмена после тщательного изучения заявления обратились в прокуратуру Баткенской области с просьбой дать юридическую оценку действиям милиционеров, которые совершили противоправные действия.
«Позже был получен ответ за подписью прокурора Кадамджайского района, в котором сообщается, что обращение Б. Н. о факте применения пыток сотрудниками Ак-Турпакского ПОМ им. Ж. Садирова Кадамджайского района после изучения было зарегистрировано в ЕРПП по ст. 143 (Пытки) УК КР для возбуждения досудебного производства и направлено в прокуратуру Баткенской области», - отметили в аппарате акыйкатчы.
В настоящее время следствие по досудебному производству по факту применения пыток ведется УГКНБ Баткенской области.
Дело также находится на контроле у представительства омбудсмена по Баткенской области.
Источник: Кабар
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