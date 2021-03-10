В КР задержали боевиков МТО, готовивших убийство гражданина на религиозной почве

По данным ведомства, 5 марта 2021 года ГКНБ в рамках досудебного производства по факту подготовки к убийству пресечена деятельность бандгруппы из числа граждан КР и иностранного государства, причастных к террористической деятельности.
Установлено, что деятельность нейтрализованной группы координировалось главарями МТО на территории Сирии, целью которых являлась дестабилизация общественно-политической ситуации с последующим разворачиванием вооруженного джихада на территории КР.
Отдельные члены бандгруппы прошли специальную боевую подготовку в лагерях МТО.
Убийство гражданина на религиозной почве планировалось осуществить с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.
Задержанные члены преступной группы водворены в СИЗО ГКНБ. ГКНБ продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и причастности других членов преступной группы.
Источник: Кабар
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