(Фото) В Аламединском районе задержан 18-летний подозреваемый в убийстве родного деда

В ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах предварительно на своей автомашине пропал без вести 70-летний К.А. житель села Ленинское Аламединского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По предварительным данным, выяснилось, что 5 марта 2021 года вечером между 18-летним внуком и дедушкой произошел конфликт в ходе которого, внук ударил пожилого дедушку, от которого он упал и потерял сознание, позже поняв что он не дышит, ударил его молотком по голове.

В целях сокрытия преступления загрузил тело в багажник, далее отвез тело в одну из сел Аламединского района и бросил тело в воду среди камышей, после помыв машину оставил в близи того же села.

В настоящий момент труп гр. К.А., его автомашина найдены, все вещественные изъяты.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района согласно ст. 130 (убийство) УК КР. Назначены экспертизы.

Задержанный водворен в ИВС.

Досудебное производство продолжается.

Источник: reporter.kg