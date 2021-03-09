(Фото) В Аламединском районе задержан 18-летний подозреваемый в убийстве родного деда

В ОВД Аламединского района поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах предварительно на своей автомашине пропал без вести 70-летний К.А. житель села Ленинское Аламединского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По предварительным данным, выяснилось, что 5 марта 2021 года вечером между 18-летним внуком и дедушкой произошел конфликт в ходе которого, внук ударил пожилого дедушку, от которого он упал и потерял сознание, позже поняв что он не дышит, ударил его молотком по голове.
В целях сокрытия преступления загрузил тело в багажник, далее отвез тело в одну из сел Аламединского района и бросил тело в воду среди камышей, после помыв машину оставил в близи того же села.
В настоящий момент труп гр. К.А., его автомашина найдены, все вещественные изъяты.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района согласно ст. 130 (убийство) УК КР. Назначены экспертизы.
Задержанный водворен в ИВС.
Досудебное производство продолжается.
Источник: reporter.kg
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