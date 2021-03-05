МВД: По фактам подделки документов в отделах ГУ «Унаа» возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба МВД КР, была получена информация, что на территорию Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей из РФ завезены автомобили марок «Деу-Нексия», «ВАЗ» и другие, которые легализованы путем использования поддельных документов.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, Следственная служба МВД в феврале начала досудебное расследование по статье 359 «Подделка документов».
Оперативниками МРУ МВД в ряде отделов ГУ «Унаа». В том числе проводились проверки документов,
касающихся регистрации транспорта, в Джалал-Абадском региональном отделе и Баткенском региональном отделе (г. Кызыл-Кия) ГУ «Унаа», в которых выявлены факты противоправных деяний.
Также в следственную службу МВД были доставлены и допрошены ряд сотрудников вышеуказанных отделов ГУ «Унаа». Досудебное расследование продолжается.
Источник: Элгезит
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