МВД: По фактам подделки документов в отделах ГУ «Унаа» возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба МВД КР, была получена информация, что на территорию Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей из РФ завезены автомобили марок «Деу-Нексия», «ВАЗ» и другие, которые легализованы путем использования поддельных документов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, Следственная служба МВД в феврале начала досудебное расследование по статье 359 «Подделка документов».

Оперативниками МРУ МВД в ряде отделов ГУ «Унаа». В том числе проводились проверки документов,

касающихся регистрации транспорта, в Джалал-Абадском региональном отделе и Баткенском региональном отделе (г. Кызыл-Кия) ГУ «Унаа», в которых выявлены факты противоправных деяний.

Также в следственную службу МВД были доставлены и допрошены ряд сотрудников вышеуказанных отделов ГУ «Унаа». Досудебное расследование продолжается.

Источник: Элгезит